Chivas libera presión y busca hilar resultados positivos

José Saturnino Cardozo ya dejó atrás una racha negativa de no poder ganar en la Liga, desde aquél lejano 26 de septiembre del 2017, cuando en su debut dirigiendo al Veracruz derrotó al Morelia 2-1. Pasaron 11 cotejos para volver a sentir lo qué es un triunfo en la Liga MX y así se expresó Cardozo.

“No veo los meses, sino los partidos (que pasaron). Me costó ganar durante mucho tiempo, pero el trabajo, el compromiso y actitud siempre está allí. Siempre digo que insistiré con mis jugadores en el trabajo, la disciplina dentro y fuera de la cancha. Del resultado nadie sabe qué pasará. Tenemos que enfocarnos y estando en Chivas, debemos ganar siempre. Me ha gustado la actitud porque siempre están con la cabeza en alto”.

El triunfo liberó en muchos aspectos al estratega, ya que también el Guadalajara traía una seguidilla de encuentros recibiendo por lo menos un gol y ante el Veracruz, por fin lograron cerrar el arco.

El Guadalajara dejó atrás una racha de nueve encuentros recibiendo anotaciones en la Liga MX. La última ocasión que había cerrado el arco se dio en el Clausura 2018, en la fecha 12 ante los Tigres, en el Akron el 17 de marzo del actual año.

Ahora no solamente buscan romper la racha ante el Necaxa de no ganar desde octubre del año pasado en casa, hablando de la Liga MX, sino que Raúl Gudiño buscará darle fuerza a un objetivo, no recibir por segundo encuentro consecutivo anotación.

Al técnico Cardozo le gusta que el equipo se ponga metas importantes a cumplir, porque habla del compromiso que tienen con él y se lo demuestran trabajando horas extras.

“Es un equipo que le gusta entrenar, le encanta trabajar, los desafíos y debemos seguir ese camino. El jugador que se gana la permanencia para actuar, ahí estará y soy justo con los jugadores”.

