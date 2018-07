Nairo Quintana se impone en la montaña

Nairo Quintana, quien había advertido que iba a luchar “como un león” en la decisiva decimoséptima etapa del Tour de Francia, se impuso ayer en Saint Lary Soulan, ascendiendo de la octava a la quinta plaza en la general, en una jornada que salvó el líder Geraint Thomas y en la que naufragó Chris Froome.

“Es un día que había preparado, que tenía marcado y me ha salido muy bien, como esperaba. Lamentablemente, días atrás no había tenido buenas sensaciones, no había tenido bien el cuerpo y las pérdidas de tiempo habían sido bastante malas para mí”, señaló Quintana en la meta.

Además de Quintana, el otro gran ganador de esta etapa reina en los Pirineos, de apenas 65 kilómetros y con tres puertos casi seguidos, fue el galés Geraint Thomas, que entró en tercera posición, a 47 segundos del colombiano, y consolidó su maillot amarillo, mientras que el perdedor fue su compañero en el Sky, Chris Froome, descolgado en el último puerto y que ve alejarse un quinto título en el Tour.

Detrás de Nairo, entró en segunda posición el irlandés Daniel Martin, a 28 segundos, delante de Thomas, mientras que Froome llegó octavo a la meta, a 1 minuto y 35 segundos de Quintana, y perdió una plaza en la general, pasando a la tercera posición.