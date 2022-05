Los atletas jaliscienses quieren reivindicar su hegemonía en México. Jalisco fue campeón durante 20 años consecutivos en la Olimpiada Nacional y ahora buscan consagrarse como los campeones en la primera edición oficial de los Nacionales Conade.

“El objetivo es claro: vamos a buscar un resultado histórico, vamos por el campeonato, vamos a buscar superar la barrera de las 330 medallas de oro”, aseguró el director general del Code Jalisco, Fernando Ortega.

“Nuestra meta es muy ambiciosa y muy importante para nosotros. Creemos que tenemos todas las condiciones para arrancar siendo campeones en la primera edición oficial de los Nacionales Conade", agregó Ortega.

La delegación jalisciense competirá este año con un total de mil 555 atletas y 412 paratletas en busca de conquistar otro triunfo a nivel nacional, luego de que Jalisco ganó la Olimpiada Nacional 10 veces consecutivas entre los años 2000 y 2019.

Sistema por medallas

Anteriormente, en la Olimpiada Nacional se definía al estado ganador a partir de una clasificación por puntos. Pero ahora, en los Nacionales Conade, se consagrará campeón la entidad federativa que coseche el mayor número de medallas de oro.

“Se cambió la Olimpiada Nacional con el pretexto de que era un evento gigante que costaba mucho dinero al gobierno federal. En realidad el modelo sigue siendo el mismo, sólo que ahora te obligan a competir por medallas. Sólo se le cambió el nombre y se hizo borrón y cuenta nueva”, explicó el director de Code Jalisco.

"Jalisco cerró la era de la Olimpiada Nacional como campeón en 20 años consecutivos. Se dice fácil, pero es un modelo que fue generando relevos generacionales y condiciones de preparación", señaló.

Primera edición oficial

Estas competiciones del deporte amateur arrancarán el próximo 30 de mayo y culminarán el día 25 de julio. Nuevo León ganó los Nacionales Conade 2021, pero no fueron considerados como juegos oficiales, ya que el objetivo primordial era la reactivación física de los atletas.

“En 2020 no hubo competiciones a causa de la pandemia. En 2021 la Conade nos invitó a participar como parte de la reactivación, pero en Jalisco no estábamos entrenando todos, incluso teníamos atletas con proyección internacional. Aun así aceptamos participar, sólo que establecimos claramente que no podían ser unos juegos oficiales. Ya por un tema político, Nuevo León insistió en que ellos ganaron los Nacionales Conade”, esclareció Fernando Ortega.

JL