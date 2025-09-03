Taylor Swift no necesita pedir permiso para brillar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, o al menos así lo deja ver Roger Goodell, comisionado de la NFL, quien dijo que la puerta está abierta para que encabece el show cuando así lo decida.

En una reciente aparición en el programa "Today", Goodell respondió a las preguntas sobre si los swifties, como se conoce a los seguidores de la artista, podrán verla en el escenario del Super Bowl LX. "Siempre nos encantaría que Taylor tocara. Es un talento muy, muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento", afirmó el comisionado.

Si bien evitó confirmar su participación, Roger Goodell dejó entrever que la decisión está en manos de Jay-Z y Roc Nation, responsables de organizar el popular espectáculo.

Mientras tanto, Taylor alimentó las especulaciones con comentarios recientes durante su aparición en el podcast de Travis Kelce, su prometido, que muchos interpretaron como posibles pistas.

Travis Kelce y Taylor Swift se van a casar

La noticia de su compromiso con la estrella de la NFL sorprendió a sus seguidores. Las imágenes en las que Travis Kelce aparece arrodillado ante Swift en un jardín, publicadas el 26 de agosto, dieron la vuelta al mundo, aunque la pareja había mantenido la noticia en privado por dos semanas.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió Swift en Instagram, junto a fotos que muestran el anillo de compromiso y el emotivo momento.

La historia de amor comenzó en el verano de 2023, cuando Kelce asistió a un concierto de la gira "The Eras Tour" en Kansas City. En aquel entonces, intentó entregarle una pulsera de la amistad, aunque el encuentro no se dio. La relación creció mientras los Kansas City Chiefs buscaban su segundo Super Bowl consecutivo, y Swift celebró junto al equipo el campeonato de la AFC tras vencer a los Ravens en Baltimore.

¿Quiénes serán los invitados a la boda de Taylor Swift?

De acuerdo con un informante que habló con el diario Daily Mail, Travis Kelce y Taylor Swift contarán en el festejo con amigos muy cercanos. En la lista de se encuentra Selena Gómez, Zoë Kravitz, Abigail Anderson y Ashley Avignone, con quienes mantiene una relación de años.

Del lado de Travis, asistirán amigos de la infancia como Kumar Ferguson y Aric Jones, con quien jugó hockey en el jardín de niños. Además, Ross Travis, exestrella de los Kansas City Chiefs y uno de sus mejores amigos desde 2015.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF