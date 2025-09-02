La temporada 2025-2026 de la NFL, la liga de futbol americano de Estados Unidos, arranca este jueves 4 de septiembre, cuando se lleve a cabo el partido inaugural que enfrentará a los vigentes campeones, Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys, teniendo como sede el Lincoln Financial Field, hogar de los monarcas.Los Eagles serán los vigésimos campeones que dan inicio a una campaña regular de la NFL, una tradición que arrancó en la temporada 2004.Este partido está programado para disputarse a las 18:20 horas tiempo del centro de México.Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo para México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.Será el único partido del día, sin embargo, la NFL mantendrá emocionados a los aficionados que podrán disfrutar de las transmisiones de otro juego el viernes, 13 el domingo, y uno más el lunes.Por si te interesa verlos, te dejamos el calendario de juegos de la Semana 1 en esta nueva campaña.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF