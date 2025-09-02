Martes, 02 de Septiembre 2025

Calendario de la Semana 1 de NFL, ¿qué partidos hay?

Los Eagles serán los vigésimos campeones que dan inicio a una campaña regular de la NFL, una tradición que arrancó en la temporada 2004; este es el resto de la agenda

Por: Oralia López

La temporada 2025-2026 de la NFL, la liga de futbol americano de Estados Unidos, arranca este jueves 4 de septiembre. ESPECIAL / AFP y CANVA

La temporada 2025-2026 de la NFL, la liga de futbol americano de Estados Unidos, arranca este jueves 4 de septiembre, cuando se lleve a cabo el partido inaugural que enfrentará a los vigentes campeones, Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys, teniendo como sede el Lincoln Financial Field, hogar de los monarcas.

Los Eagles serán los vigésimos campeones que dan inicio a una campaña regular de la NFL, una tradición que arrancó en la temporada 2004.

Este partido está programado para disputarse a las 18:20 horas tiempo del centro de México.

Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo para México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

Será el único partido del día, sin embargo, la NFL mantendrá emocionados a los aficionados que podrán disfrutar de las transmisiones de otro juego el viernes, 13 el domingo, y uno más el lunes.

Por si te interesa verlos, te dejamos el calendario de juegos de la Semana 1 en esta nueva campaña.

Calendario de la Semana 1 - NFL 2025-2026

Jueves 4 de septiembre

  • Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Viernes 5 de septiembre

  • Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 18:00 horas | DAZN |

Domingo 7 de septiembre

  • New Orleans Saints vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | DAZN |
  • Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas | DAZN |
  • Washington Commanders vs New York Giants | 11:00 horas | DAZN |
  • Indianapolis Colts vs Miami Dolphins | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports 2 |
  • New England Patriots vs Las Vegas Raiders | 11:00 horas | DAZN |
  • New York Jets vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports |
  • Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas | DAZN |
  • Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN |
  • Denver Broncos vs Tennessee Titans | 14:05 horas | DAZN, FOX Sports 2 |
  • Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 14:05 horas | DAZN |
  • Green Bay Packers vs Detroit Lions | 14:25 horas | DAZN, FOX Sports |
  • LA Rams vs Houston Texans | 14:25 horas | DAZN |
  • Buffalo Bills vs Baltimore Ravens | 18:20 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Lunes 8 de septiembre

  • Chicago Bears vs Minnesota Vikings | 18:15 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

