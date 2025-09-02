La temporada 2025-2026 de la NFL, la liga de futbol americano de Estados Unidos, arranca este jueves 4 de septiembre, cuando se lleve a cabo el partido inaugural que enfrentará a los vigentes campeones, Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys, teniendo como sede el Lincoln Financial Field, hogar de los monarcas.

Los Eagles serán los vigésimos campeones que dan inicio a una campaña regular de la NFL, una tradición que arrancó en la temporada 2004.

Este partido está programado para disputarse a las 18:20 horas tiempo del centro de México.

Hasta el momento, se sabe que la transmisión en vivo para México estará a cargo de la plataforma DAZN, aunque también se espera que se pueda ver en televisión restringida a través de ESPN y en streaming por Disney+ Premium.

Será el único partido del día, sin embargo, la NFL mantendrá emocionados a los aficionados que podrán disfrutar de las transmisiones de otro juego el viernes, 13 el domingo, y uno más el lunes.

Por si te interesa verlos, te dejamos el calendario de juegos de la Semana 1 en esta nueva campaña.

Calendario de la Semana 1 - NFL 2025-2026

Jueves 4 de septiembre

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 18:20 horas | DAZN, Disney+ Premium, ESPN 2 |

Viernes 5 de septiembre

Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs | 18:00 horas | DAZN |

Domingo 7 de septiembre

New Orleans Saints vs Arizona Cardinals | 11:00 horas | DAZN |

Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 horas | DAZN |

Washington Commanders vs New York Giants | 11:00 horas | DAZN |

Indianapolis Colts vs Miami Dolphins | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports 2 |

New England Patriots vs Las Vegas Raiders | 11:00 horas | DAZN |

New York Jets vs Pittsburgh Steelers | 11:00 horas | DAZN, FOX Sports |

Cleveland Browns vs Cincinnati Bengals | 11:00 horas | DAZN |

Jacksonville Jaguars vs Carolina Panthers | 11:00 horas | DAZN |

Denver Broncos vs Tennessee Titans | 14:05 horas | DAZN, FOX Sports 2 |

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers | 14:05 horas | DAZN |

Green Bay Packers vs Detroit Lions | 14:25 horas | DAZN, FOX Sports |

LA Rams vs Houston Texans | 14:25 horas | DAZN |

Buffalo Bills vs Baltimore Ravens | 18:20 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

Lunes 8 de septiembre

Chicago Bears vs Minnesota Vikings | 18:15 horas | Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

