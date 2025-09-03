La FIFA anunció este miércoles 3 de septiembre que la entrada más cara para asistir a un partido del Mundial 2026 valdrá 6 mil 730 dólares, en el caso de la final, y reveló que el precio de los boletos no será fijo, sino que se ajustará a la demanda para "optimizar ingresos y maximizar la asistencia".

Los boletos para el torneo, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio de 2026, costarán entre 60 y 6 mil 730 dólares y saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre mediante un primer sorteo al que solo podrán apuntarse clientes de Visa.

"El precio de 6 mil 730 dólares es el precio de la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar", indicó en un evento virtual con los medios el director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA, Falk Eller.

La FIFA agregó que, como ya sucedió durante el Mundial de Clubes 2025 que acogió Estados Unidos entre junio y julio, el proceso de venta de boletos se basará en el "precio dinámico", lo que significa que, pese a que las entradas saldrán a la venta por 60 dólares, podrían encarecerse o abaratarse en función de la demanda.

"Los precios cambiarán no solo en las fases de venta posteriores, sino que pueden ajustarse durante el proceso de preventa de Visa", indicó Eller, para "optimizar los ingresos y maximizar la asistencia".

La FIFA ya empleó este modelo, extendido en Estados Unidos, durante el último Mundial de Clubes 2025. La competición alternó estadios llenos y otros semivacíos.

Las entradas para el encuentro inicial de ese torneo llegaron a rebajarse un 84% con respecto a la fecha del sorteo, según el medio The New York Times.

Durante la primera etapa de la preventa, que se cerrará el 19 de septiembre, los titulares de tarjetas de Visa tendrán acceso al sorteo de alrededor de un millón de entradas. Si son elegidos, se les dará una fecha y hora para comprar los boletos a partir del 1 de octubre.

Pero dado que todavía se desconocen la mayoría de equipos clasificados, los aficionados no podrán tener la certeza de qué países verán jugar cuando llegue el momento.

Cada aficionado podrá comprar hasta cuatro entradas por partido y tendrá la posibilidad de registrarse para diez encuentros, según la FIFA.

El sorteo de la fase de grupos tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington DC, anunció hace algunas semanas el presidente de EU, Donald Trump.

La Selección de Argentina defenderá el título conquistado en Qatar en 2022. La final tendrá lugar del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

