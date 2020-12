NFL: Los Patriots al borde del abismo

Por primera vez en más de una década, los Patriots de Nueva Inglaterra llegarán a los últimos tres partidos de la temporada rodeados de incertidumbre sobre si disputarán los Playoffs.

El equipo comenzó la Semana 14 en el décimo puesto de la Conferencia Americana, en medio de una de sus peores temporadas durante la gestión del entrenador Bill Belichick. Quedó con una foja de 6-7 tras caer el jueves ante los Rams de Los Ángeles.

Hay un alto riesgo de que se corte la racha récord de los Pats, de 11 apariciones consecutivas en los Playoffs. Y han vuelto las dudas sobre el quarterback futuro de Nueva Inglaterra.

Muchas de esas preguntas habían surgido desde el receso previo a la presente campaña, cuando Tom Brady se marchó.

La derrota ante los Rams estuvo marcada por los mismos problemas que han aquejado a Nueva Inglaterra durante buena parte del año. Las dificultades de Cam Newton como mariscal de campo reaparecieron, haciendo que la ofensiva se volviera predecible.

Los Rams y su curtida defensa no tuvieron muchos problemas para anular el ataque terrestre de los Patriots ni para penetrar una línea ofensiva que permitió seis capturas, su peor cifra de la temporada.

En consecuencia, Newton fue relegado a la banca en el cuarto periodo. Lo sustituyó Jarrett Sidham, con lo que creció la incógnita de si hay un cambio permanente después.

Pero después del partido, Belichick no mostró dudas sobre quién es el titular.

“Cam es nuestro quarterback”, enfatizó.

Después, el entrenador se topó con nuevas preguntas sobre el tema. Descartó de nuevo la idea de darle la titularidad a Sidham.

“He contestado ya esa pregunta por última vez”, reclamó.

En cuanto a los pasos a seguir, el safety y capitán Devin McCourty dijo que la actitud no cambiará mientras el equipo siga con posibilidades de avanzar a los Playoffs.

JL