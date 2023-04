Hubo que esperar los 82 partidos de temporada regular para determinar los últimos equilibrios en el Oeste y ayer los Clippers de Los Ángeles acabaron el año en la quinta plaza y se citarán con los Suns de Phoenix, cuartos, en una vibrante primera ronda de los Playoffs de la NBA.

La victoria de los Clippers, precisamente contra los Suns, hizo bajar a los Warriors de Golden State a la sexta plaza, por lo que los vigentes campeones jugarán contra los Kings de Sacramento.

En el Play-in, los Lakers de Los Ángeles terminaron séptimos, por lo que se jugarán en casa el duelo contra los Timberwolves de Minnesota, que le arrebataron a los Pelicans de Nueva Orleans la octava plaza y ahora éstos se enfrentarán al Thunder de Oklahoma en el duelo de Play-in entre noveno y décimo lugar.

En la Conferencia Este, los duelos de Play-in serán entre Heat de Miami y Hawks de Atlanta, además de Raptors de Toronto contra Bulls de Chicago.

Las llaves de Playoffs que ya están definidas en este sector, serán Cavaliers ante Knicks y 76ers frente a Nets.

Con información de EFE

Agenda

Así se jugará el Play-in

CONFERENCIA OESTE PLAY-IN

- Martes 11 de abril (a jugar en Los Ángeles)

1. Los Ángeles Lakers vs Minnesota Timberwolves (el ganador avanza a Playoffs como séptimo sembrado)

- Miércoles 12 de abril (a jugar en New Orleans)

2. New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder (el perdedor queda eliminado)

- Jueves 14 de abril

3. El perdedor del partido entre Lakers y Timberwolves vs el ganador del partido entre Pelicans y Thunders (el ganador de esta serie avanza a Playoffs como octavo sembrado)



CONFERENCIA ESTE PLAY-IN

- Martes 11 de abril (a jugar en Miami)

1. Miami Heat vs Atlanta Hawks (el ganador avanza a Playoffs como séptimo sembrado)

- Miércoles 12 de abril (a jugar en Toronto)

2. Toronto Raptors vs Chicago Bulls (el perdedor queda eliminado)

- Jueves 14 de abril

3. El perdedor del partido entre Miami y Atlanta vs el ganador del duelo entre Raptors y Bulls (quien gane esta serie avanza a Playoffs como octavo sembrado)



CT