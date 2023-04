No pudieron ganarle a un equipo que por momentos tuvo dos hombres menos sobre el terreno de juego, y debido a que esto complicará su posible pase al Repechaje, en el Atlas reconocen que se quedaron con mal sabor de boca tras empatar 1-1 con los Bravos de Juárez.

“Yo me voy molesto porque venía por los tres puntos, me voy sólo con uno, que si bien suma no es como queríamos las cosas. Siempre que no nos vayamos con el triunfo me voy a quedar con un sabor malo, se intentó y no se logró, nos faltó claridad, por eso me voy con el mal sabor, ahora quiero recuperar a los jugadores para el partido siguiente”, comentó el estratega rojinegro Benjamín Mora.

Para este duelo contra el cuadro fronterizo el Atlas no escatimó en recursos y presentó a sus mejores hombres a pesar de que el miércoles se jugarán la vida en la Concachampions.

Al respecto de esta situación, el timonel de los Zorros explicó la razón por la que alinearon a su 11 estelar.

“Nosotros vamos partido a partido, tenemos que darle importancia a la Liga, se la merece, necesitamos sumar de a tres para entrar al repechaje. Si no luchamos con todo lo que tenemos sería más arriesgado, este lunes recuperaremos, pero vamos partido a partido, todas son finales y creo que debíamos venir a este lugar con ese cuadro”, finalizó.

Con el punto conseguido en el Estadio Olímpico Benito Juárez el Atlas se encuentra en el puesto número 13 de la tabla general a falta de tres partidos para que termine la Fase Regular del torneo.

CT