Muslera, otra víctima del síndrome Karius

Muchos se rieron del arquero del Liverpool Loris Karius. Pocos contaban que algunos de sus más destacados colegas imitarían varias de sus imperfecciones en el Mundial de Rusia.

"No fue un gol muy común. Pero Fernando Muslera ha sido muy importante en todo este proceso. Jamás me voy a lavar las manos con un futbolista”.

El último caso fue el experimentado uruguayo Fernando Muslera, a quien se le escapó el balón entre las manos tras un disparo no muy potente del Antoine Griezmann para la victoria 2-0 de Francia sobre Uruguay ayer por los Cuartos de Final. El grotesco error hizo inevitable la comparación con la fallida actuación del arquero alemán ante el Real Madrid durante la Final de la última Champions League en mayo pasado.

El error en el escenario principal del futbol es el primer lunar en la extensa trayectoria de Muslera, de 32 años, en el arco de la Celeste. Titular indiscutible desde 2009, Muslera batió el rércord de imbatibilidad en la portería de Uruguay durante un Mundial en Sudáfrica 2010, que hasta ese momento estaba en poder de Ladislao Mazurkiewicz. En Rusia, su tercer Mundial, el guardameta no había tenido hasta aquí mayores sobresaltos.

“Fernando es un arquerazo, como todos cometemos errores, el futbol es así. Él más de una vez nos ha salvado en partidos increíbles”, lo defendió el capitán Diego Godín.

“Lo que hablé con él es parte de la privacidad de la Selección.. . No hablo con mis jugadores para venir a contarlo aquí”, respondió el técnico Óscar Tabárez cuando le preguntaron sobre el error de su portero.

Pero Muslera no será el único arquero en el recuento de pifias en este Mundial. El primero fue David De Gea en el debut de España 3-3 ante Portugal. Cristiano Ronaldo disparó desde la puerta del área y la pelota pasó entre las manos y las piernas del guardameta del Manchester United.

Luego fue el turno de Wilfredo Caballero, de Argentina, en la derrota 3-0 ante Croacia. El portero suplente del Chelsea quiso jugar la pelota con los pies a un compañero, pero el pase quedó corto y fue aprovechado por el croata Rebic. Por este error, Willy perdió la titularidad. Días después reconoció en redes sociales que había recibido amenazas contra su familia por su fallida actuación.

Al Mundial todavía le faltan seis partidos. Karius tiene quien lo haga olvidar.

JUEGO 57 EN IMÁGENES

Llanto anticipado

Todavía no terminaba el partido y José María Giménez, de Uruguay, ya lloraba la derrota. Si bien el marcador ya era el definitivo de 2-0 para Francia, el charrúa no contuvo las lágrimas estando en la barrera cuando Antoine Griezmann se preparaba para ejecutar un tiro libre a las afueras del área.

Lamento uruguayo

La esperanza en la tribuna era alta, a lo lejos en Montevideo también. Sin embargo, una vez que el silbante argentino Néstor Pitana decretó el final del cotejo, toda la nación celeste rompió en llanto y lamentos, y es que consideraban que el Mundial de Rusia 2018 era el bueno para Uruguay.

No hubo festejo

Su vínculo con la cultura uruguaya, sus amigos en el Atlético de Madrid y el respeto que les tiene, hicieron que el francés Antoine Griezmann no festejara el segundo gol del partido, ese que tuvo la colaboración del arquero Fernando Muslera y que no pudo atajar de manera correcta.