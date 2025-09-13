Mouratoglou Tennis Center abre sus puertas en Guadalajara para impulsar nuevos talentos 

Guadalajara se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en albergar una academia del prestigioso entrenador Patrick Mouratoglou. El Mouratoglou Tennis Center Guadalajara inició operaciones en el Centro Panamericano de Tenis con la meta de formar jugadores mexicanos de élite en un plazo máximo de siete años.

Durante la presentación estuvieron presentes Carl Rodriguez, CEO de Mouratoglou International; Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GS Sports Management; Gustavo Santoscoy García, CEO de la misma firma; y Luis Enrique Herrera, director del nuevo centro.

Rodriguez destacó que la llegada a Guadalajara responde a una visión de largo alcance.

“Nuestra misión será el éxito y contribuir al crecimiento de este deporte en el país”, señaló.

El directivo recordó que en febrero, durante la celebración del UTS en esta ciudad, pudieron constatar la capacidad de GS Sports Management.

“Se siente cómodo trabajar con ellos, y cuando hemos tenido dificultades nos sentimos respaldados. Estamos bien trabajando con los Santoscoy, tenemos objetivos compartidos, es un proyecto a largo plazo, la idea es tener jugadores a nivel profesional en siete años, desarrollar a los futuros campeones mexicanos en el tenis”, afirmó.

Por su parte, Santoscoy Arriaga puntualizó que el convenio inicial tendrá una duración de siete años.

“El objetivo a corto plazo es llevar a los niños de 10 u 11 años al profesionalismo. Ya a largo plazo es tener a varias mexicanas participando en los torneos de la WTA que organiza GS Sports Management”, dijo.

En tanto, Luis Enrique Herrera explicó que actualmente entrenan entre 100 y 120 menores, además de ofrecer programas para todas las edades bajo la metodología de Mouratoglou.

“Hay niños desde los 4 años en lo que se llama minitenis; ahí tenemos a 25 niños. Una de las estrategias es no llevar a la academia al 100 por ciento en este inicio. Luego de minitenis pasan a una etapa de desarrollo y acuden dos a tres veces por semana; en esta tenemos a 30 niños y después se pasa a la alta competencia, en la que ya hay 28 niños”, detalló el extenista.

Santoscoy García reveló que el proyecto podría extenderse más allá de este primer periodo.

“Desde que empezamos este proyecto de la mano del equipo de Patrick hemos hablado del potencial que tiene Latinoamérica en el mundo del tenis… hemos hablado con el equipo de Patrick de que hay algunas ciudades interesantes en México, sobre todo sería ideal un centro de Mouratoglou a nivel de mar”, apuntó.

Con Guadalajara, el Mouratoglou Tennis Center suma su academia número 13 en el mundo, con sedes en Francia, Italia, Grecia, China, Malasia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Estados Unidos y ahora México.

SV