Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns mientras superaba a Lamar Jackson, quien salió en la segunda mitad con una lesión en el tendón de la corva derecha, y los Chiefs de Kansas City aplastaron 37-20 a los Ravens de Baltimore, ya golpeados.

Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de los Chiefs que había estado luchando por encontrar su ritmo sin el velocista y su compañero suspendido, Rashee Rice, al inicio de la temporada.

Los Chiefs (2-2) construyeron una ventaja de 20-10 al medio tiempo contra Baltimore antes de avanzar hacia su séptima victoria en los últimos ocho encuentros. La última vez que los Ravens (1-3) los vencieron fue en septiembre de 2021, y su victoria anterior en Kansas City fue el 7 de octubre de 2021.

Jackson lanzó para 147 yardas con un touchdown y su primera intercepción de la temporada antes de lesionarse el tendón de la corva a mitad del tercer cuarto, aunque para ese momento el juego ya estaba prácticamente decidido. Cooper Rush jugó el resto del camino para los Ravens, quienes de repente se encuentran en una situación desesperada apenas a un mes del inicio de la temporada.

AP

Resultados - Semana 4

Vikings 21-24 Steelers

Commanders 27-34 Falcons

Chargers 18-21 Giants

Titans 0-26 Texans

Eagles 31-25 Buccaneers

Panthers 13-42 Patriots

Saints 19-31 Bills

Browns 10-34 Lions

Jaguars 26-21 49ers

Colts 20-27 Rams

Bears 25-24 Raiders

Packers 40-40 Cowboys

CT