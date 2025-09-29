Lunes, 29 de Septiembre 2025

Mahomes brilla en la victoria de los Chiefs

El enfrentamiento contra los Ravens de Baltimore concluyó con un marcador final de 37-20

El mariscal de campo de Kansas lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns. AFP

Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns mientras superaba a Lamar Jackson, quien salió en la segunda mitad con una lesión en el tendón de la corva derecha, y los Chiefs de Kansas City aplastaron 37-20 a los Ravens de Baltimore, ya golpeados.

Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de los Chiefs que había estado luchando por encontrar su ritmo sin el velocista y su compañero suspendido, Rashee Rice, al inicio de la temporada.

Los Chiefs (2-2) construyeron una ventaja de 20-10 al medio tiempo contra Baltimore antes de avanzar hacia su séptima victoria en los últimos ocho encuentros. La última vez que los Ravens (1-3) los vencieron fue en septiembre de 2021, y su victoria anterior en Kansas City fue el 7 de octubre de 2021.

Jackson lanzó para 147 yardas con un touchdown y su primera intercepción de la temporada antes de lesionarse el tendón de la corva a mitad del tercer cuarto, aunque para ese momento el juego ya estaba prácticamente decidido. Cooper Rush jugó el resto del camino para los Ravens, quienes de repente se encuentran en una situación desesperada apenas a un mes del inicio de la temporada.

Resultados - Semana 4

  •  Vikings 21-24 Steelers
  •  Commanders 27-34 Falcons
  •  Chargers 18-21 Giants 
  •  Titans 0-26 Texans
  •  Eagles 31-25 Buccaneers
  •  Panthers 13-42 Patriots
  •  Saints 19-31 Bills
  •  Browns 10-34 Lions
  •  Jaguars 26-21 49ers
  •  Colts 20-27 Rams
  •  Bears 25-24 Raiders
  •  Packers 40-40 Cowboys

