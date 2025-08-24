El cuarto encuentro de la Serie de Zona entre los Charros de Jalisco y los Algodoneros de Unión Laguna, programado para este domingo 24 de agosto en el estadio Panamericano, tuvo que ser detenido debido a la lluvia que comenzó a caer alrededor de las 18:00 horas. El partido, que podría haber definido la clasificación de Jalisco a la Final de Zona, quedó momentáneamente suspendido hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

Por reglamento de la Liga Mexicana de Béisbol, se esperará un lapso de tres medias horas para determinar si es posible reanudar las acciones. Mientras tanto, ambos equipos permanecen atentos a la evolución del clima y los aficionados tuvieron que resguardarse en las áreas cubiertas del estadio o abandonar temporalmente sus asientos.

Hasta el momento de la suspensión, los Charros de Jalisco mantienen la ventaja en la serie, luego de imponerse contundentemente en el tercer juego por 1-8. La novena dirigida por Benjamín Gil buscará concretar la barrida ante Unión Laguna y asegurar su pase a la gran final, aunque ahora deberán esperar a que las condiciones climáticas permitan continuar con el partido.

La afición pendiente del desenlace deberá mantenerse atenta a los anuncios oficiales, en donde se informará si el encuentro continuará este mismo domingo o se reprogramará para una fecha posterior.

SV