Marc Márquez logra su sexto triunfo doble consecutivo después de una estratégica carrera en Austria sobre el sorprendente Aldeguer y Bezzecchi. Algo que no lograba desde 2014: encadenar seis victorias seguidas. Además, esta victoria supone su primer triunfo en Austria.

El seis veces Campeón del Mundo demostró una vez más que ha adquirido el temple y la experiencia necesarios al superar a Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) en el momento preciso y aguantar el empuje del novato Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), quien realizó un carrerón para colarse en segunda posición. Bezzecchi completó el podio tras dominar gran parte de la carrera. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) fue 8º y Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), 10º.

En una salida impecable, los italianos Bezzecchi y Bagnaia se fueron a la punta. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), partiendo desde la 'pole', y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) mantuvieron sus posiciones mientras Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) se colocaba tercero, por delante de su hermano Alex (BK8 Gresini Racing MotoGP), quien debía cumplir una 'long lap' por provocar la caída de Joan Mir (Honda HRC Castrol) en Brno. Tras ellos, las KTM de Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) y Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) rodaban pegadas a Alex Márquez.

Con la consigna de no dejar escapar a Bezzecchi, Marc se lanzó de inmediato al ataque sobre su compañero de equipo. Mientras tanto, Bastianini se fue largo en la frenada y perdió varias posiciones, cayendo hasta la octava plaza y protagonizando una intensa batalla con el novato Fermín Aldeguer. En su última oportunidad, Alex Márquez completó con éxito la 'long lap', lo que le hizo caer hasta la undécima posición, a siete décimas de Johann Zarco (CASTROL LCR Honda), que en ese momento cerraba el Top 10. Tras el español rodaban los pilotos del Pertamina Enduro VR46 Racing Team y el vigente campeón, Jorge Martín (Aprilia Racing).

Bezzecchi en la punta veía cómo Marc Márquez iba recortando poco a poco la distancia, mientras Pedro Acosta comenzaba a amenazar seriamente la posición de 'Pecco'. A sus espaldas, Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) y Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) se enzarzaban en una lucha de la que salía beneficiado Aldeguer, para recalar hasta la quinta plaza. A mitad de la carrera, Marc Márquez, tras acercarse a menos de una décima de Bezzecchi, empezó a ceder terreno. En paralelo, Aldeguer protagonizaba una actuación inversa, recortando la distancia con Pedro Acosta. La primera caída de la carrera se produjo poco después, cuando Jorge Martín perdió el control de su Aprilia y se fue al suelo.

Marc, volviendo a la carga sobre Bezzecchi, permitió que Pedro Acosta aprovechara para adelantar a Bagnaia, tocándose entre ambos, lo que obligó a Pecco a perder terreno y colocarse justo detrás de Pedro, mientras Aldeguer sacaba partido de la situación. A falta de nueve vueltas, Marc Márquez enseñó la moto por primera vez a Bezzecchi, pero el italiano respondió sin dudar. Tras un emocionante duelo, el hexacampeón del Mundo logró consolidar el adelantamiento y situarse firmemente en punta, abriendo un hueco de medio segundo en menos de un giro.

El que dio la sorpresa en los últimos giros fue Fermín Aldeguer. El murciano, consolidado como el piloto más rápido en pista, se lanzó sobre Bezzecchi, quien tras dominar gran parte de la carrera veía peligrar entonces su segunda posición. A cinco giros para el final, en la frenada de la curva 3, Aldeguer superó al piloto de Aprilia. Con la velocidad y determinación del novato, todo indicaba que ahora se disponía a tratar de superar a Marc. Finalmente, y pese al stint final, el '93' respondió al novato para defender su primera plaza y firmar así su primera victoria en el Red Bull Ring. Un sorprendente Aldeguer fue segundo, con Bezzecchi completando el podio de una emocionante carrera.

Top 10

Pedro Acosta y Enea Bastianini completaron el Top 5, con un Joan Mir impresionante cerrando la sexta plaza. Brad Binder cruzó la meta séptimo, justo por delante de Francesco Bagnaia, que fue de más a menos y además tuvo que ceder una posición por sanción. Raúl Fernández terminó noveno, mientras que Alex Márquez cerró el Top 10 tras no lograr remontar después de cumplir con la 'long lap'. Los pilotos de MotoGP se preparan ahora para el estreno del Mundial en el Balaton Park de Hungría, que será un reto por el trazado nuevo para la categoría.

Resultados oficiales

93 M. Márquez – Ducati Lenovo Team – 42:11.006 54 F. Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – +1.118 72 M. Bezzecchi – Aprilia Racing – +3.426 37 P. Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – +6.864 23 E. Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – +8.731 36 J. Mir – Honda HRC Castrol – +10.132 33 B. Binder – Red Bull KTM Factory Racing – +10.476 63 F. Bagnaia – Ducati Lenovo Team – +12.486 25 R. Fernández – Trackhouse MotoGP Team – +15.472 73 A. Márquez – BK8 Gresini Racing MotoGP

