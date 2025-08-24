El juego de este domingo entre Atlas y América, en la cancha del Estadio Jalisco, fue retrasado respecto a su horario oficial debido a una tormenta eléctrica que se presentó en las inmediaciones del coloso de la Calzada Independencia.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Liga MX informó que será Protección Civil quien determine la hora en que el juego será reanudado.

“El partido Atlas vs. América en el Estadio Jalisco retrasará su inicio programado originalmente para las 19:05 horas, esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio.

En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora del inicio del partido”, informó la Liga MX.

La tormenta inició cerca de las 17:30 horas; disminuyó con el paso del tiempo y posteriormente se intensificó previo al inicio del encuentro, al grado de movilizar a un gran sector de los aficionados a ingresar al Estadio Jalisco.

Elementos de Protección Civil estuvieron en el terreno de juego antes de que ambos equipos saltaran a la cancha para el calentamiento; tras analizar el estado del tiempo, determinaron reprogramar el juego, por lo que el anuncio se realizó de inmediato a través del sonido local.

