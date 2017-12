Monterrey y Tigres, por la historia

La gloria eterna para uno y la humillación permanente para otro. Eso se jugarán Monterrey y Tigres esta tarde-noche cuando definan el título de campeón del torneo Apertura 2017 en el partido de vuelta de la Final.

Los enconados rivales del Clásico del Norte, de la ciudad de Monterrey, disputaron el jueves el partido de ida y terminaron empatados 1-1 en un duelo intenso y de gran tensión.

“Tigres fue superior, pero no quiso ganar. Lo que nos faltó fue otro gol, pero me quedo insatisfecho por las oportunidades que tuvimos y no resolvimos”, resumió el brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los felinos.

“Nuestra gente va a ganar el partido”, aseguró el “Turco” Mohamed y resaltó que en su casa, el Estadio Bancomer, sus Rayados han sido invencibles en este torneo. “Ahí no hemos perdido ningún partido”, presumió. Como local, en este Apertura 2017, el Monterrey lleva 10 victorias y un empate.

Para los felinos acabar con esa racha invicta del Monterrey en su cancha es una obligación para evitar perder una segunda Final consecutiva, ya que en la del Clausura 2017, jugada en mayo, perdieron ante las Chivas.

Por su lado, para Mohamed ganar el título “es una obsesión”. El “Turco” dirige al Monterrey desde 2015 y durante los dos años previos sufrió severas críticas por no llegar a la Final y, cuando lo hizo en el Clausura 2016, el Pachuca se la ganó con un gol sobre la hora.

En esta Final, los Tigres van por su sexto título de Liga en Primera División. Antes se coronaron en las temporadas 1977-78, 1981-82, Apertura 2011, Apertura 2015 y Apertura 2016. Monterrey va por su quinta corona para sumarla a las conseguidas en los torneos México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009 y Apertura 2010.

En caso de cualquier empate global, se jugarán tiempos extra. Si persistiera la igualdad se ejecutarán penaltis.

ANTECEDENTES

Últimos Clásicos en cancha del Monterrey

Monterrey 2-0 Tigres Estadio Bancomer 18 de noviembre de 2017 Apertura 2017 J 17 Monterrey 0-2 Tigres Estadio Bancomer 13 de mayo de 2017 Clausura 2017 Cuartos Monterrey 1-0 Tigres Estadio Bancomer 22 de abril de 2017 Clausura 2017 J 15 Monterrey 1-2 Tigres Estadio Bancomer 14 de mayo de 2016 Clausura 2016 Cuartos Monterrey 1-0 Tigres Estadio Bancomer 5 de marzo de 2016 Clausura 2016 J 9

APOYO A RAYADOS

Los aficionados del Monterrey no quisieron quedarse atrás y acudieron a El Barrial para manifestar su apoyo al equipo de Antonio Mohamed, que hoy disputará la Final contra los Tigres. Más tarde, los fans llevaron serenata al equipo de sus amores y varios elementos de La Pandilla convivieron con sus hinchas, incluso el “Turco” se sacó varias selfies.

LO HICIERON LLORAR

Emotivo momento vivió Damián Álvarez con la afición de Tigres, ayer en el entrenamiento de los felinos en el “Volcán”, que registró una entrada de más de 30 mil seguidores. La “Chilindrina” no pudo contener las lágrimas luego de ser largamente coreado. Al final, les agradeció el gesto con un “Gracias. Los quiero mucho”.

EN BUENAS CONDICIONES

Las fotografías tomadas ayer a la grama del Estadio Bancomer, casa de los Rayados del Monterrey, donde hoy tendrá lugar el juego de vuelta de la Final, dejar ver el buen estado del pasto, pese a las bajas temperaturas de los recientes días. Cabe recordar que jueves y viernes hubo nevadas en la capital de Nuevo León.