El Mundial Sub-20 de la FIFA entra en su fase decisiva con la llegada de las Semifinales, tras un torneo lleno de emoción y talento juvenil. Solo cuatro selecciones siguen en la contienda por el título: Argentina, Colombia, Francia y Marruecos. Estos equipos buscarán su pase a la gran final, que se disputará en territorio chileno.

Los cruces de semifinales prometen partidos vibrantes. Por un lado, Marruecos y Francia protagonizarán un duelo entre África y Europa que destaca por el nivel técnico de ambas escuadras. Del otro lado, Argentina y Colombia se enfrentarán en una intensa batalla sudamericana, siendo los únicos representantes latinos que siguen en competencia.

Los partidos se jugarán el miércoles 15 de octubre. El choque entre Marruecos y Francia está programado para las 14:00 horas, mientras que el duelo entre Argentina y Colombia se disputará a las 17:00 horas. Ambos encuentros serán clave para definir a los finalistas del torneo juvenil más importante del mundo.

Para quienes deseen seguir en vivo estas semifinales, la plataforma de streaming ViX transmitirá ambos encuentros.

