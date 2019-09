Miramontes quiere lucir en casa 

Volver a pisar el albero de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara es lo único que pasa por la mente del novillero tapatío Paco Miramontes, quien forma parte del primer cartel de la temporada de novilladas 2019 en el coso tapatío.

Tras haber estado en 2016, el joven aspirante a matador de toros regresa a su tierra con la intención de brillar delante de uno de los públicos más exigentes del país.

“Siento mucha ilusión por volver a estar en mi tierra y más porque me fui hace un tiempo a prepararme al Estado de Hidalgo. Ser el primer espada en el cartel inaugural, eso me genera mucha ilusión. Ya estuve en la Nuevo Progreso. En 2016 tuve una tarde cuesta arriba, me hizo tomarme las cosas más en serio, decidí irme lejos para prepararme, desaparecí un poco de escena, hice mucho campo”.

Miramontes señaló que regresa a Guadalajara con la intención de mostrar todo lo aprendido durante sus años de ausencia, por lo que espera reanudar su carrera de la mejor manera posible.

“Lo podemos decir así, es la revancha, sacarme la espinita, pero personalmente también lo veo como borrón y cuenta nueva en mi carrera. La última tarde en Guadalajara fue importante, me ayudó mucho a madurar como persona”.

El joven novillero mencionó que conoce la exigencia de la afición tapatía, aunque para él, la única manera de llenarles el ojo es con la combinación de toro, capote y muleta que ha consagrado a muchos en el embudo de la Colonia Monumental.

“Aquí siempre lo he dicho, a la gente de Guadalajara se le convence con el toro, se habla con el capote y con la muleta. Es un público que exige, pero también se sabe que cuando haces bien las cosas te lo reconocen de buena manera”.

Paco Miramontes compartirá el ruedo con José Sainz, Christian Iván, Juan Pedro Herrera, Jorge Esparza y Luis Octavio López, quienes lidiarán un lote de seis novillos de las ganaderías de La Llave y Guamané.

Agenda completa en Guadalajara

Además del festejo del próximo domingo 8 de septiembre, el cual comenzará en punto de las 17:00 horas, la Nuevo Progreso de Guadalajara albergará novilladas los días 15, 22 y 29 de septiembre y 6 de octubre.

Por si esto fuera poco, el domingo 13 de octubre se llevará a cabo el Concurso Nacional de Escuelas Taurinas. El costo de las entradas para estos festejos va de los 80 pesos para adultos mayores hasta los 300.