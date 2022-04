Miguel Herrera: Nunca dije que el arbitraje era malo, asegura el "Piojo" tras recibir multa

Miguel Herrera dió a conocer que ya llegó la multa luego de que en el partido pasado ante Necaxa haya explotado en contra del arbitraje, no obstante ya está preparando el juego para la jornada 16 ante las águilas del América. Una multa, eso ya lo hablaremos internamente con el equipo", dijo el entrenador del equipo de la UANL.

Herrera insiste en que no habló mal del arbitraje

El entrenador de Tigres, insiste que no habló mal del arbitraje, sino solo de la mala decisión que tomaron en la jugada que evidenció en la conferencia de prensa. "No hablé mal del arbitraje, reitero, no dije que el arbitraje era malo, dije que había sido una mala decisión; en ningún momento le eché la culpa al árbitro, pero hay una herramienta que nos puede ayudar a todos".

A enfocarse en América

El siguiente partido de la jornada 16 para los felinos, será contra un renovado equipo de las Águilas, que desde la llegada de Fernando Ortiz tuvieron un cambio y mejora en resultados, son el siguiente rival en la recta final del torneo Clausura 2022.

Por último, y por el partido que representa jugar ante los de Coapa a Miguel Herrera, se le cuestionó sobre Sebastián Córdova, a lo que respondió: "Mi idea la conoce, trabajó conmigo en el América. Seguiremos trabajando con él la adaptación al grupo. Está mostrando que tiene gran calidad y destellos de gran jugador".

