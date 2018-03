Mi relación con Almeyda es buena: de Anda

Francisco Gabriel de Anda, nuevo director deportivo de Chivas, afirmó que su relación con el técnico Matías Almeyda es positiva.

"De lo que escucho y leo, hay cosas que me sorprenden. Mi relación con Matías es como tiene que ser, es buena y puede ser mejor. Los dos buscamos el mismo objetivo".

Antes de la llegada de de Anda, Almeyda había afirmado que no necesitaba un director deportivo. Ayer, durante la presentación del ex jugador de Pachuca, el técnico de Chivas acaparó las miradas por su aspecto desencajado.

"Mi percepción es sumamente positiva con respecto a Almeyda"

"Estando en la posición en la que estamos yo solo los veía a ustedes, no vi el gesto de nadie, no he visto la fotografía", explicó de Anda."He visto de Matías cuando me he sentado a platicar con él. Nos hemos visto a los ojos, hablado de futbol, de diversos temas y veo en él un tipo honesto, transparente, que es bien visto por sus jugadores. Tenemos como seres humanos buenos y malos momentos, no pasa nada. Mi percepción es sumamente positiva con respecto a Almeyda".

El nuevo directivo expresó públicamente su confianza en la capacidad del técnico argentino, que apenas el año pasado le dio a Chivas un campeonato de Liga.

"Cuando un equipo no califica a Liguilla, es evidente que no se está trabajando como venía haciendo. Matías llegó a un punto muy alto con Chivas y puede retomarlo en cualquier momento", dijo de Anda.

El nuevo directivo se muestra motivado por el reto que representa ser parte de uno de los equipos más populares de México.

"Me he dedicado al futbol desde que era niño, ese ha sido mi mundo y he tenido la posibilidad de conocer a gente que ha impulsado mi carrera. Estoy en Chivas, sé dónde estoy y sé a lo que vine. Estoy ilusionado, comprometido, sé que es un reto muy grande, no me gustan las cosas fáciles y estoy listo para lo que venga".

