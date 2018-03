Gabriel de Anda todavía no piensa en refuerzos para Chivas

Desde la llegada de Francisco Gabriel de Anda como director deportivo de Chivas, la percepción de la afición rojiblanca es que pronto podría haber noticias en cuanto a refuerzos se refiere, sin embargo el propio nuevo dirigente dejó en claro que hoy en día no tiene en mente contratar a nadie, aunque esa idea puede cambiar en próximos días, cuando realice un análisis a conciencia junto a Matías Almeyda.

Sobre el caso de Eduardo Herrera, delantero mexicano que milita actualmente en el futbol de Escocia, Francisco Gabriel dijo que no lo tiene considerado, ya que en ese puesto Chivas está bien cubierto, con Alan Pulido, Ángel Zaldívar, y los novatos Jesús Godínez y José Macías, que poco a poco se ganan un lugar en el cuadro titular.

"El tema de los representantes está claro; están haciendo su chamba, y yo hago la mía"

“En este momento, el tema de los representantes está claro y están haciendo su chamba yo hago la mía. Hoy no tengo en el radar a nadie, la próxima semana tal vez, pero hoy no. Ya con planes y análisis podría decir si encaja o no en el perfil de Chivas. Godínez hay que dejar que se desarrolle y no sería la política jamás en mi caso traer a cualquier futbolista que no te garantice algo y vaya tapar la salida a un joven”, indicó el directivo rojiblanco.

RR