La telenovela Yo soy Betty, la fea se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias en más de 180 países. Beatriz Pinzón, mejor conocida como “Betty”, pasó a la historia como la protagonista que representaba a la mujer inteligente, trabajadora y noble que, pese a las adversidades, lograba conquistar el amor y el éxito.

Sin embargo, con el paso de los años, muchos televidentes han replanteado su papel y han llegado a preguntarse: ¿realmente Betty era tan buena como parecía? Aquí te compartimos nueve razones que muestran el lado menos inocente del icónico personaje.

1.- Manipuló información privilegiada y encubrió fraudes financieros

Betty tuvo acceso a datos confidenciales de Ecomoda que utilizó a su conveniencia, afectando a compañeros y socios de la empresa. Como parte de su plan para proteger a Armando, participó en la creación de informes alterados y manejos poco éticos dentro de la compañía.

2.- Se prestó a la manipulación emocional y traicionó la confianza de sus colegas

Aunque enamorada, aceptó que Armando la utilizara en un plan para salvar la empresa, lo que indirectamente contribuyó a dañar la vida de otros personajes; si bien sufrió humillaciones junto con el "Cuartel de las feas", también ocultó información clave que pudo afectar directamente a sus compañeros.

3.- Rompió códigos éticos profesionales

Como asistente de presidencia, su deber era velar por la empresa, pero en más de una ocasión priorizó sus sentimientos por Armando.

4.- Alimentó un círculo tóxico

En lugar de alejarse de un entorno laboral dañino, permaneció y hasta contribuyó a perpetuar conflictos dentro de la oficina.

5.- El "final feliz" no borró sus errores

Aunque terminó siendo recompensada con el amor y el liderazgo de Ecomoda, muchas de sus acciones previas dejaron huellas que la alejan de ser la heroína perfecta.

Más que una santa o una villana, Betty fue un personaje humano, lleno de contradicciones y decisiones cuestionables. Tal vez por eso, a más de 20 años de su estreno, sigue generando debates y nuevas lecturas entre los fans.

BB