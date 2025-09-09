La telenovela Yo soy Betty, la fea se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias en más de 180 países. Beatriz Pinzón, mejor conocida como “Betty”, pasó a la historia como la protagonista que representaba a la mujer inteligente, trabajadora y noble que, pese a las adversidades, lograba conquistar el amor y el éxito.Sin embargo, con el paso de los años, muchos televidentes han replanteado su papel y han llegado a preguntarse: ¿realmente Betty era tan buena como parecía? Aquí te compartimos nueve razones que muestran el lado menos inocente del icónico personaje.Betty tuvo acceso a datos confidenciales de Ecomoda que utilizó a su conveniencia, afectando a compañeros y socios de la empresa. Como parte de su plan para proteger a Armando, participó en la creación de informes alterados y manejos poco éticos dentro de la compañía.Aunque enamorada, aceptó que Armando la utilizara en un plan para salvar la empresa, lo que indirectamente contribuyó a dañar la vida de otros personajes; si bien sufrió humillaciones junto con el "Cuartel de las feas", también ocultó información clave que pudo afectar directamente a sus compañeros.Como asistente de presidencia, su deber era velar por la empresa, pero en más de una ocasión priorizó sus sentimientos por Armando.En lugar de alejarse de un entorno laboral dañino, permaneció y hasta contribuyó a perpetuar conflictos dentro de la oficina.Aunque terminó siendo recompensada con el amor y el liderazgo de Ecomoda, muchas de sus acciones previas dejaron huellas que la alejan de ser la heroína perfecta.Más que una santa o una villana, Betty fue un personaje humano, lleno de contradicciones y decisiones cuestionables. Tal vez por eso, a más de 20 años de su estreno, sigue generando debates y nuevas lecturas entre los fans.BB