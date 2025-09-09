Martes, 09 de Septiembre 2025

5 razones por las que "Betty, la fea" fue la villana de su propia historia

Además de que Betty mantuvo en secreto documentos financieros y decisiones que pudieron evitar crisis en Ecomoda si hubieran salido a la luz antes, éstas fueron sus decisiones más cuestionables

Por: El Informador

Bety se convirtió en la amante de su jefe, además de haberle solapado sus infidelidades hacia su prometida

La telenovela Yo soy Betty, la fea se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando audiencias en más de 180 países. Beatriz Pinzón, mejor conocida como “Betty”, pasó a la historia como la protagonista que representaba a la mujer inteligente, trabajadora y noble que, pese a las adversidades, lograba conquistar el amor y el éxito.

Sin embargo, con el paso de los años, muchos televidentes han replanteado su papel y han llegado a preguntarse: ¿realmente Betty era tan buena como parecía? Aquí te compartimos nueve razones que muestran el lado menos inocente del icónico personaje.

1.- Manipuló información privilegiada y encubrió fraudes financieros

Betty tuvo acceso a datos confidenciales de Ecomoda que utilizó a su conveniencia, afectando a compañeros y socios de la empresa. Como parte de su plan para proteger a Armando, participó en la creación de informes alterados y manejos poco éticos dentro de la compañía.

2.- Se prestó a la manipulación emocional y traicionó la confianza de sus colegas

Aunque enamorada, aceptó que Armando la utilizara en un plan para salvar la empresa, lo que indirectamente contribuyó a dañar la vida de otros personajes; si bien sufrió humillaciones junto con el "Cuartel de las feas", también ocultó información clave que pudo afectar directamente a sus compañeros.

3.- Rompió códigos éticos profesionales

Como asistente de presidencia, su deber era velar por la empresa, pero en más de una ocasión priorizó sus sentimientos por Armando.

4.- Alimentó un círculo tóxico

En lugar de alejarse de un entorno laboral dañino, permaneció y hasta contribuyó a perpetuar conflictos dentro de la oficina.

5.- El "final feliz" no borró sus errores

Aunque terminó siendo recompensada con el amor y el liderazgo de Ecomoda, muchas de sus acciones previas dejaron huellas que la alejan de ser la heroína perfecta.

Más que una santa o una villana, Betty fue un personaje humano, lleno de contradicciones y decisiones cuestionables. Tal vez por eso, a más de 20 años de su estreno, sigue generando debates y nuevas lecturas entre los fans.

