México protagonizó un juego bravo

Osorio destaca pasión mexicana por el futbol

Satisfecho de la actuación de sus jugadores, tras ganar 2-1 a Corea del Sur, el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio señaló que “pocos países tienen tanta pasión por su equipo”, después de que el Rostov Arena se tiñera de verde.

"Lo más conveniente es seguir preparándonos de la mejor manera. No caer en la ebullición, sino trabajar con humildad y disputar el próximo juego como si fuera el último”.

“Jugamos muy bien, a veces contra equipos que tienen menos historia que los más grandes podemos tener la tendencia a dormirnos en los laureles, perder un poco la concentración. Nos aplicamos y comenzamos muy bien. Pero luego concedimos algunas oportunidades y en su gol no fuimos a buscar a Son lo suficientemente alto”, analizó Osorio.

“Pero es una victoria merecida, en el plano individual hicimos muy buenas cosas. Estamos muy contentos y lo compartimos con todo México. Pero tenemos que volver al trabajo. La diferencia se hace en el esfuerzo colectivo, creo que podemos controlar mejor el juego”, añadió.

“No podemos permitir a un adversario disparar a la distancia que Son lo ha hecho hoy”, subrayó sobre el gol en el descuento de Son Heung-min, que acercó al equipo coreano.

Como en cada una de sus comparecencias, Osorio tuvo que hablar de las críticas que ha recibido durante mucho tiempo. En dos partidos ha logrado borrarlas y en el Rostov Arena se coreó su nombre.

“Se los agradezco, esto da fuerza y es emocionante ver cómo los mexicanos están detrás de su equipo. Lo hemos visto durante el himno. Me ha emocionado, imagino lo que será para los jugadores. Pocos países tienen tanta pasión por su equipo”, dijo.

“Pero el futbol es siempre subjetivo, las opiniones son diversas y cambiantes, sujetas al resultado. Debemos continuar trabajando, nuestra humildad debe permanecer intacta y vamos a intentar ir lo más lejos posible”, añadió.

A Osorio también le preguntaron por las numerosas faltas cometidas por los jugadores coreanos. “Normalmente no me gusta hablar del árbitro. Pero es algo que me preocupa, pienso que los árbitros mirarán todo eso y sacarán conclusiones. Hubo 24 faltas contra nosotros, es fácil analizar y ver sobre quién fueron cometidas. Por el bien del fútbol y de los jugadores talentosos”.

Rostov/AFP

“No le tememos a nadie”: Guardado

El capitán mexicano, Andrés Guardado, aseguró que tras la victoria de su equipo ante Corea del Sur por marcador de 1-0, que él y sus compañeros no le temen a ningún equipo.

"Creemos en nuestras posibilidades y estamos muy fortalecidos mentalmente para llegar lejos”.

“Queremos ganar el grupo. Eso sería algo histórico para nosotros. Conseguir nueve puntos en un Mundial significaría que estaríamos haciendo algo diferente”, dijo en la zona mixta del Rostov Arena.

El futbolista del Betis reconoció que hay que “ser realistas”, ya que el equipo aún no está clasificado y está a expensas del resultado del partido entre Alemania y Suecia.

“Realmente, no tememos a nadie. Ojalá los aficionados se empapen de la mentalidad que tenemos en el grupo de no temerle a nadie, sin pecar de arrogantes. El objetivo no es pasar de grupo, queremos ir más allá y hasta que no lo consigamos no nos relajaremos”, apuntó.

Subrayó que el equipo no debe pensar más que en “ir por la victoria” y no pensar en los rivales, ya que si uno quiere “ser campeón del mundo y llegar lejos en el Mundial debe pasar por cualquiera”.

“Creemos en nuestras posibilidades y estamos muy fortalecidos mentalmente”, apuntó.

Con respecto a Corea del Sur, aseguró que Mexico “tuvo controlado el partido casi los 90 minutos” con la excepción de algunos tramos de la primera parte en la que los asiáticos aprovecharon la velocidad de su estrella, el delantero del Tottenham, Son Heung-min.

Layún pide calma

Por su parte, el mediocampista Miguel Layún reconoció que aún falta mucho por mejorar, por lo que deberán tomarse todo con calma y sin excesos de confianza, ya que todo se definirá en la última jornada, cuando los mexicanos enfrenten a la Selección de Suecia en Ekaterimburgo el próximo miércoles.

“No tenemos nada en la bolsa. Tenemos que ser conscientes de que contra Suecia nos jugaremos todo, o clasificar o mantenernos dentro del camino que nos hemos planteado”.

Vela dedica gol a su abuelo

El primer gol de Carlos Vela en una Copa del Mundo tuvo un significado emotivo.

Y luego de apartarse de la selección de México hace cuatro años, el delantero aprecia más su presente en Rusia.

Vela dedicó el gol que ayer abrió el sendero a la victoria 2-1 ante Corea del Sur, a la memoria de su abuelo materno, Iván Garrido Thompson, quien falleció el domingo pasado a los 80 años.

Carlos Vela festeja eufórico su primer gol en una Copa del Mundo. EFE

Luego del encuentro en Rostov del Don, Vela habló sobre su pesar: “Han pasado situaciones difíciles en mi familia y es por eso que el triunfo de hoy lo disfruto al máximo y muchísimo”.

Tras anotar el penal, Vela fue acompañado en el festejo por la mayoría de sus compañeros, quienes apuntaron al cielo para dedicar el tanto en memoria de su abuelo.