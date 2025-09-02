México Sub-20 ilusiona con generación dorada

La Selección Mexicana Sub-20 se encuentra en la última etapa para afinar detalles antes de iniciar con su participación en el Mundial de la categoría que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile. Con una de las generaciones más talentosas de años recientes, Eduardo Arce, director técnico del equipo tricolor, tendrá la misión de sacarle provecho para buscar el campeonato de la competencia.

El combinado nacional ilusiona. Sobre todo, por los jugadores que están contemplados para representar a México en la Copa Mundial. Entre los nombres que más se destacan están los de Gilberto Mora, Hugo Camberos, Elías Montiel, Iker Fimbres y Rodrigo Pachuca, todos con un lugar consolidado en la Primera División del futbol mexicano.

A ellos, se le suma Obed Vargas, quien juega en la MLS con el Seattle Sounders, equipo que recientemente se coronó en la edición de la Leagues Cup 2025, tras vencer en la Final al Inter Miami de Lionel Messi por un marcador de 3-0.

Por los perfiles de futbolistas que integran el conjunto azteca, se espera que México pueda superar su mejor actuación que data de 1977, año en el que se jugó la primera edición de un Mundial Sub-20. En dicha ocasión, el tricolor se quedó con el subcampeonato, luego de caer ante la Unión Soviética.

Cabe recordar que, en territorio chileno, los comandados por Eduardo Arce no tendrán una competencia asequible, sobre todo, porque quedaron situados en el “grupo de la muerte”, al compartir el sector C con Brasil, España y Marruecos.

Las ausencias importantes

El equipo mexicano pudo verse más fortalecido con las presencias de Stephano Carrillo y Heriberto Jurado, jugadores que juegan con el Dordrecht de Países Bajos y Cercle Brugge de Bélgica, respectivamente. Sin embargo, ninguno de los dos futbolistas podrán participar en el Mundial, debido a que sus clubes no les dieron permiso para ausentarse.

