Mexicanos obtienen cuatro medallas en Mundial de Para-taekwondo

Los mexicanos Alejandro Gutiérrez, Claudia Romero, Francisco Pedroza y Jessica García se agenciaron las primeras medallas dentro del Campeonato Mundial de Para-taekwondo, que tiene lugar en esta capital inglesa.

En la primera jornada de la competición, Alejandro Gutiérrez Rudiño se quedó con el oro en la modalidad de poomsae, mientras Claudia Romero Rodríguez, de 17 años de edad, se apoderó de la plata en -49 Kg, además Alejandro Pedroza Luna (+75) y Jessica García Quijano (-58) se adjudicaron el bronce.

"Me siento bien, esta medalla significa mucho para mí, porque es mi primer Mundial", dijo Claudia Romero

Los tres seleccionados subieron al podio en la categoría K44, que otorgó puntos en el ranking a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Al final de la jornada, Claudia Romero sostuvo que la presea de bronce es un logro de mucha satisfacción en su primera asistencia mundial y eso es el primer paso para llegar a Tokio 2020.

"Me siento bien, esta medalla significa mucho para mí, porque es mi primer Mundial y no imaginé que tendría el segundo lugar", expresó la competidora poblana de 17 años de edad.

Mientras que Francisco Pedroza comentó que el bronce es una parte de una entrega, luego de superar la lesión en el ligamento externo de la rodilla derecha que sufrió en el Panamericano de Costa Rica en agosto pasado.

"Estoy contento, porque ya es mi tercer mundial y siempre me quedaba a una pelea del medallero, hoy se dieron las cosas, pero también estoy consciente de que debo trabajar más", abundó.

Por su parte, Jessica García destacó que es un orgullo subir al podio, "en mi primer mundial obtuve un resultado que no me esperaba, me siento muy orgullosa y satisfecha".