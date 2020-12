Me duele Eduardo López, afirma el "Güero" Real

El potencial futbolístico que tiene Eduardo López es grande, pero las malas decisiones en momentos importantes de su carrera le han cobrado una factura muy alta al quedar fuera del Guadalajara, donde se suponía triunfaría por ser diferente, y José Luis Real, quien lo conoce desde que llegó a las fuerzas básicas del Rebaño, lamentó el momento que vive el jugador.

“Quien me duele es Eduardo López, porque llegó desde los 15 años y tuvo esa etapa de oro, en la que se podía contar con todas las herramientas (desarrollo humano, nutrición, estudios en el redil) para tener ese bagaje, esa capacidad de lograr hacer carrera en el futbol”.

A los jugadores en algún momento se les debe de orientar, porque cuando no se está bien preparado se pueden desubicar y “Chofis” es un ejemplo.

“A Eduardo le pudo haber faltado esa parte, porque esa etapa nos pasó a todos los que jugamos. En algún momento te deslumbra el dinero, la fama, las chicas, las invitaciones y demás, pero eso es pasajero. Cuando deja de ser pasajero y se pierde piso, ahí es donde se perdió la gran oportunidad de trascender en el futbol”.

La “Chofis” descuidó su carrera, se notó en el sobrepeso, aspecto que no se debe permitir en un jugador de alto rendimiento, ya que en la actualidad no basta con tener calidad, se requieren más cosas.

“El talento llega a verse igualado o superado por el trabajo. Cuenta mucho el talento, pero en la actualidad el talento sin preparación, sin esfuerzo, sin dedicación y disciplina, no da. No es sacrificio, porque hay muchos jugadores que dicen estar sacrificando en su carrera no ir a bodas, reuniones, pero consideran que es sacrificio, les digo que se dediquen a otra cosa. Es un esfuerzo, todos lo hacemos, cuando eso se convierte en sacrificio entonces que mejor se dediquen a otra cosa”, reiteró el “Güero”.

Real terminó diciendo que “Chofis” está a tiempo de recuperar su carrera, de brillar con la calidad que tiene, pero eso es determinación de él, cambiar completamente su vida en todos los aspectos y que alguien lo esté aconsejando de manera positiva.