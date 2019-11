Matías Alustiza informa su salida del Puebla

Matías Alustiza se despide del Puebla de manera anticipada. El futbolista argentino publicó en sus redes sociales que no continuará en el equipo para el próximo torneo.

"Me acaba de informar el Rambo Sosa que ya no voy a continuar en el club, quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, utileros, médicos, masajistas y en especial a esta linda afición poblana por todo el cariño que me brinda en las calles y en el estadio", anunció el "Chavo" Alustiza en sus redes sociales.

"También por siempre valorar mi trabajo, me hicieron sentir que esta es mi casa y les prometo que volveré... gracias por todo, poblanos!!!!", agregó el atacante que disputó 10 torneos de la Liga MX con el Puebla.

A falta de la última jornada este fin de semana, en el Apertura 2019, Alustiza sólo fue titular en dos encuentros con la Franja, y registró dos anotaciones en 328 minutos jugados.

Además del Puebla, el "Chavo" pasó por Pachuca, Atlas y Pumas en la Liga MX.

