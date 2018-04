Matías Almeyda, el mejor técnico en la era Vergara: Joel Sánchez

Matías Almeyda fue presentado como técnico de Chivas el 18 de septiembre del 2015. Sus primeras palabras se refirieron al tema del descenso que vivía el equipo en aquellos ayeres, pero en que no sólo estaría enfocado en ese objetivo sino que iba por lo más alto, regresar al equipo al protagonismo que había perdido y tras dos años siete meses de trabajo, el estratega lo ha logrado.

Siete finales en este tiempo presenta Almeyda en su currículo, en un equipo que no es fácil manejar, iniciando por sus directivos y no solamente logró controlar ese entorno, sino que también le regresó al equipo algo muy difícil, el ADN perdido.

"En todo su proceso (de Almeyda) se ha visto un equipo que juega a lo mismo siempre"

Una de las “Leyendas del Guadalajara”, Joel Sánchez, alabó la gestión de Almeyda al frente de Chivas, porque tiene bases muy sólidas en todos los aspectos y espera que el argentino siga por mucho tiempo en el redil.

“Al técnico Almeyda le hacen juicios (muchos) de acuerdo al último resultado y eso no es. Hay que hacer juicio de acuerdo a toda su gestión, porque en todo su proceso se ha visto un equipo que juega a lo mismo siempre, una idea clara y bien trabajada. Bien plasmada por los jugadores, la directiva aceptó la propuesta, la afición también y es dura muchas veces, difícil la afición pero lo han aceptado porque gusta”.

El “Tiburón” Sánchez ve en la llegada de Almeyda, la mejor determinación que ha tomado Vergara quizá en toda su gestión, porque de acuerdo a lo logrado en un conjunto tan mediático, seguramente le abrirá muchas puertas en un tiempo no muy lejano y lo difícil ahora será, convencerlo de que continúe más en el “Rebaño”.

“La gestión de Almeyda es muy buena hablando en todo, en números, títulos, propuesta futbolística, estabilidad emocional porque esto no había sucedido jamás en la era de Jorge Vergara al mando del equipo y eso hay que valorarlo porque Chivas ya no está en problemas de descenso, no se están cambiando entrenadores a cada rato, tampoco de sistema y mantiene un mismo formato, una misma ideología, filosofía que debemos resaltar”.

Respecto al partido ante New York, en donde se logró el empate 0-0 que le dio el pase al Guadalajara a la final, ya que ganó en la ida 1-0, el “Tiburón” manifestó que el planteamiento de Almeyda fue inteligente, jugando al resultado.

“Chivas fue muy sólido, con mucha seguridad y eso no lo habíamos visto en anteriores encuentros. El rival tuvo una ocasión clara de gol en la última jugada del partido, de ‘palomita’ pero de ahí en fuera no hubo estrés de la defensa porque haya estado en riesgo el pase, esto gracias a la solvencia que tuvieron. Chivas nulificó todos los sectores, no vi a Chivas replegado sino que estuvo abierto el encuentro. Chivas jugó entendiendo lo que estaba en juego. Buscaron una contra y el planteamiento fue inteligente".

El “Tiburón” se encuentra junto a otros ex jugadores de Chivas, trabajando en su proyecto “Leyendas del Guadalajara”, haciendo presentaciones en diferentes partes del país, así como en Estados Unidos.