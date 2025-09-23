Los Lions de Detroit , con dos touchdown de Jahmyr Gibbs y otros dos de David Montgomery, derrotaron a los Ravens Baltimore 38-30 en un duelo vibrante, resuelto con una arriesgada apuesta en cuarto down de Jared Goff en el tramo final.

El triunfo deja a los Lions 2-1, empatados al frente de la División Norte de la NFC con los Vikings de Minnesota y los Packers de Green Bay.

Goff completó 20 de 22 pases (incluido uno de touchdown') para un total de 202 yardas.

Para los Ravens (1-2), su mariscal de campo, Lamar Jackson, completó 21 de 27 pases (con tres de touchdown) para un total de 288 yardas, aunque perdió un balón en un drive a una yarda de la zona de anotación.

Los Lions abrieron el partido con una serie ofensiva que concluyó con una anotación de Jahmyr Gibbs que recorrió una yarda desde la zona roja. El punto extra de Jack Bates puso el 0-7 en el marcador para Detroit.

Los Ravens respondieron en un drive de 80 yardas en seis jugadas culminado por Derrick Henry con una carrera de 28 yardas para el touchdown de Baltimore. Tyler Loop con un punto extra igualó 7-7 el duelo.

Ya en el segundo cuarto, los Lions se volvieron a adelantar con una laboriosa y paciente juadaga de 98 yardas y 18 jugadas en casi once minutos, que remató David Montgomery con un touchdown desde la zona roja para ponerse 14-7.

Con menos de un minuto por jugar, Jackson se reivindicó con un drive de 49 yardas en cuatro jugadas y 32 segundos, que culminó Rashod Bateman a pase del quarterback de Baltimore, Loop con su punto extra, puso el 14-14 al descanso.

Tras el medio tiempo, gracias a un touchdown de Mark Andrews, que conectó con un pase de 14 yardas de Lamar Jackson, los Ravens lograron su primera ventaja de la noche. Pero la ventaja duró poco: en poco más de tres minutos, los Lions empataron 21-21 con una anotación de Amon-Ra St. Brown, que atrapó un pase de 18 yardas de Jared Goff.

Los Lions se volvieron a poner por delante en una serie en la que David Montgomery corrió 72 yardas antes de ser cazado por Marcus Humphrey en la yarda 13 de los Ravens y Jahmyr Gibbs culminó con un touchdown al inicio del último cuarto para poner el marcador 28-21.

Baltimore y Detroit intercambiaron sendos goles de campo, dejando el marcador 24-31. David Montgomery recorrió 31 yardas hasta la zona de anotación para un espectacular touchdown'que amplió la ventaja de los Lions a 38-24.

Los Ravens maquillaron el marcador con anotación' de Mark Andrews, pero fallaron en la conversión de dos puntos. Con 35 segundos por jugar, apostaron por un desesperado saque en corto, pero tampoco lograron recuperar el balón por lo que el encuentro terminó 38-30 en favor del equipo de Detroit.

Inicia la gira europea con parada histórica

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) inicia su gira europea con un encuentro en Irlanda el 28 de septiembre, en una temporada en la que el estadio Santiago Bernabéu acogerá por primera vez un partido oficial de la NFL en España.

La gira contará con siete partidos oficiales fuera de Estados Unidos, con rotación de equipos para que todos tengan la oportunidad de jugar partidos internacionales.

Los Steelers se enfrentarán a los Vikings en el Croke Park de Dublín. Posteriormente, los Vikings visitarán Londres para jugar contra los Browns, sede que también albergará el Jets-Broncos y un Jaguars-Rams. Berlín recibirá el partido entre Colts y Falcons. Madrid será el escenario del gran cierre europeo con el Commanders-Dolphins en el Santiago Bernabéu.

EFE

