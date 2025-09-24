Los Yankees aseguran un lugar en playoffs

Los Yankees de Nueva York se dirigen a los playoffs por octava vez en nueve temporadas. Pero primero, hay mucho en juego en los últimos días de la campaña regular.

Nueva York aseguró su lugar en la postemporada con una victoria de 3-2, que incluyó una remontada frente a los Medias Blancas de Chicago, gracias a un sencillo impulsor del panameño José Caballero con dos outs en la novena entrada.

Ese hit permitió que el capitán del equipo Aaron Judge anotara la carrera del triunfo.

Aunque la victoria le aseguró a Nueva York al menos un comodín de la Liga Americana, los Yankees (89-68) se acercaron a un juego de Toronto (90-67), líder de la División Este, después de que los Azulejos cayeron por 4-1 ante Boston.

Nueva York y Toronto, que ganó la serie de la temporada sobre los Yankees, tienen cinco juegos restantes en la campaña regular. Así, el título divisional luce alcanzable.

“Nuestro objetivo final es ganar nuestra división”, afirmó Judge. “Todavía está ahí para nosotros. Así que estamos emocionados por entrar, pero tenemos cosas más grandes por delante”.

Si los Yankees pueden ganar la división, también pueden asegurar el mejor récord en la Liga Americana por segunda temporada consecutiva, dándoles ventaja de local durante la Serie de Campeonato del Joven Circuito.

Nueva York aseguró un lugar en la postemporada por vigésima sexta vez en 31 campañas. Los Yankees tienen la mayor cantidad de apariciones en postemporada desde que los playoffs se expandieron en 1995.

Los Yankees, los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles son los únicos equipos con ocho apariciones en playoffs en las últimas nueve temporadas.

La única vez que los Yankees se perdieron los playoffs desde que el mánager, Aaron Boone ,sucedió a Joe Girardi en 2018 fue la temporada 2023. Nueva York terminó con 82 victorias y perdió a Judge por casi dos meses después de que se fracturó un dedo de un pie en un juego en el Dodger Stadium.

Este lugar en los playoffs no llegó fácilmente, ni ayer ni a lo largo de la temporada.

En la novena entrada contra Chicago, Anthony Volpe y Austin Wells comenzaron con sencillos ante Brandon Eisert (3-7). Después de que Trent Grisham bateó para una doble matanza, Judge recibió su segunda base por bolas intencional del juego.

Cody Bellinger siguió con un boleto y Volpe anotó con un lanzamiento descontrolado de Eisert. Caballero culminó un turno de nueve lanzamientos contra Steven Wilson con un sencillo que cayó frente al jardinero central Brooks Baldwin mientras Judge anotaba la carrera definitiva.