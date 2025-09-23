Tigres vs Atlas, un choque de necesidades en el Volcán

El Estadio Universitario será escenario este miércoles 24 de septiembre de un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades opuestas, pero igualmente presionados. Tigres recibe a Atlas en la Jornada 10 del Apertura 2025, un choque donde los regiomontanos parten como favoritos, mientras que los rojinegros llegan con la etiqueta de víctimas y con la urgencia de romper una racha de 11 partidos sin conocer la victoria.

Tigres, pese a mantenerse en zona alta de la tabla con 16 puntos tras nueve fechas, no atraviesa su mejor momento. Si bien su ofensiva sigue siendo poderosa en casa, con figuras que marcan diferencia, también han mostrado vulnerabilidades que les han costado puntos en partidos donde parecían tener el control.

La afición en el “Volcán” exige autoridad y regularidad, algo que este equipo aún no logra consolidar en el Apertura. El partido contra Atlas representa la oportunidad de dar un golpe de autoridad y disipar las dudas que han acompañado su rendimiento reciente.

Del otro lado está Atlas, que vive un semestre de pesadilla. Con apenas siete puntos en la competencia, múltiples errores defensivos y una delantera sin peso, los Zorros se hunden en la parte baja de la clasificación. Ni el regreso de Diego Cocca, técnico bicampeón, ha podido darle estabilidad a un equipo endeble, que defiende mal, ataca poco y luce más preocupado por no ser goleado que por competir. La fragilidad rojinegra es evidente: han encajado demasiados goles y sus delanteros, incluido Uros Durdevic, no encuentran regularidad.

El planteamiento luce claro. Tigres intentará dominar desde el arranque, imponer ritmo y abrir espacios para definir temprano. Atlas, en contraste, seguramente optará por esperar, replegar líneas y apostar a contragolpes aislados que puedan sorprender a la defensa felina. La diferencia de planteles y momentos competitivos es notoria, lo que refuerza la idea de que los tapatíos llegan como víctimas.

El escenario está servido: Tigres tiene la obligación de mostrar contundencia en casa, mientras que Atlas busca un milagro futbolístico para evitar seguir hundiéndose en la tabla y extender una racha que ya es insostenible.

¿Dónde ver Tigres vs Atlas?

Fecha: Miércoles 24 de Septiembre

Hora: 19:00 (centro MX)

Estadio: Estadio Universitario

Transmisión: Azteca 7

SV