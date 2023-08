Recientemente logró su medalla número 11 en competencias internacionales, y aunque se ha consolidado como la mejor exponente de América, la pentatleta jalisciense Mariana Arceo reconoce que aún no está en su mejor nivel competitivo.

Este fin de semana Arceo se quedó con la plata en el Pentathlon Challenger 2023 celebrado en Polonia, pero ya de regreso en Guadalajara reconoció que aún puede tener un mejor desempeño en competencia.

“Pasar a una final es muy difícil, de hecho, pues en todo el año en las competencias internacionales he sido la única de América Latina que ha estado presente en todas las finales, entonces eso habla de que mi rendimiento ha sido bastante bueno y además que en cada una de las competencias que me he presentado he obtenido una medalla”.

“Mis entrenadores aún estamos en proceso para encontrar el punto competitivo, mi mejor punto competitivo, todavía no estamos en el punto máximo, entonces eso a mí me da mucha alegría porque sé que todavía puedo hacer más”, comentó la vigente campeona de Juegos Panamericanos.

Luego de que fuera olímpica en Tokio y campeona en Lima 2019, Mariana se ha acostumbrado a estar en los mejores escenarios y en los podios más complejos, pero aún con esta jerarquía que ha ganado, la representante nacional prefiere no concentrarse en el pasado a la hora de entrar en acción.

“Estoy haciendo las cosas de la manera correcta. Cuando pasa un evento, gane o pierda, me reseteo, vuelvo a comenzar de cero. En el momento que vuelves a enfrentar otra competencia, yo en lo personal no recuerdo quién soy ni qué hice en la competencia pasada, sino nuevamente vuelvo a pelear con esa hambre, eso es lo que me ha ayudado en cada uno de los eventos, porque creo que al estar consciente de que el deporte a veces te da y a veces no te da te mantiene sólido, porque como dice mi papá: primero la humildad ante todo y los pies en la tierra”, finalizó.

De momento Mariana Arceo ya está enfocada en su próxima justa mundialista, misma que tendrá lugar del 22 al 29 de agosto en Londres, Inglaterra.