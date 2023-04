En los Mariachis de Guadalajara son conscientes que la temporada pasada fue para quedar en el olvido luego de no poder clasificarse a playoffs y ser vapuleados por equipos como los Rieleros de Aguascalientes en los últimos duelos de la fase regular. Por ello, el presidente del equipo Rafael Tejeda reconoce que la novena tapatía en esta campaña debe de reivindicarse, siendo su principal objetivo conseguir el título de esta temporada.

“Dejamos mucho que desear a la gente, lo reconocemos y somos conscientes de eso. Por ello cambiamos desde las raíces, y sabemos que tenemos que tener un buen un buen equipo y debemos ser protagonistas. Jalisco es tierra de campeones y Jalisco tiene que ser número uno siempre y estamos dispuestos a ser campeones”, comentó Tejeda.

Resaltó el trabajo que los tapatíos han llevado a cabo en esta pretemporada, donde hubo una restructuración de plantilla, como el nuevo gerente Jesús Valdés quien se encargó de traer hombres que puedan revertir la situación en comparación con el año pasado, asegurando que Mariachis está para ser protagonista durante el 2023.

“Ojalá los demás equipos se hubieran puesto a trabajar como nosotros en el Off Season, gracias a Dios nosotros lo hicimos. Nos sentimos listos y contentos con el nuevo line up que armó nuestro nuevo gerente Jesús Valdés. Nos encontramos ilusionados al tener un equipo de calidad. Siempre lo he dicho, Jalisco tiene que tener el mejor equipo de México”, añadió el presidente.

Sin embargo, no todo ha sido amargor para los Mariachis en estos tres años de existencia en la LMB, puesto que en su primera aparición, lograron llegar a la final de la Zona Norte misma que perdieron ante los Toros de Tijuana. De ahí, Tejeda señala que el principal problema del bajo rendimiento que tuvieron a lo largo del 2022, fueron a causa de ajustes que tuvieron que hacer, los cuales no supieron cubrir de la mejor manera.

“Mira, en el 2021 no se nos dieron las cosas, pero prácticamente hicimos magia, tuvimos récord histórico en la Liga. Después de un año de campeonato en el béisbol, siempre vienen ajustes, no lo supimos controlar, no supimos manejar esas bajas que fueron fuertes, se nos fueron Benjamín, Fernando Cruz, Jonathan Haro a Grandes Liga; también se nos fue tan Nakamura a Japón y se retiró este un par de personas más y con eso, el equipo fue otro. La base y el espíritu que teníamos ya cambió, entonces ahora fue desde cero replantear los temas y volver a armar todo el equipo, volver a estructurar todo esto y plantearnos un camino correcto”, dijo Rafael.

Por último, no se olvidó de toda la fanaticada que durante estos tres años han estado presentes con el respaldo y apoyo que le han dado al conjunto dirigido por Luis Borges, prometiéndoles una nueva versión.

“Para la afición, les quiero compartir que siempre son nuestra prioridad, vamos siempre a buscar el espectáculo. Siempre vamos a traer nuevas sorpresas y les les quiero decir de todo corazón, que este año va a ser un año en el que vamos a cambiar las cosas. Tenemos que ser diferentes y vamos a revolucionar el béisbol”, finalizó.

