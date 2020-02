María Sánchez vive la emoción de su primer Clásico Tapatío

María Sánchez nunca fue muy cercana a Chivas, pues al nacer en una familia de origen michoacano, siempre estuvo más cerca del rojo y amarillo de Morelia que del rojo y blanco del Guadalajara.

Sin embargo, hoy que defiende los colores del Rebaño vive a tope la emoción por estar a punto de disputar su primer Clásico Tapatío ante Atlas, ya que será el próximo lunes cuando el Guadalajara reciba a las Rojinegras dentro de la cancha del Estadio Akron.

“Todas estamos muy emocionadas por lo que se viene, es lo que trae un clásico. Todas estamos con una sensación muy feliz, en los partidos previos no se habían dado los triunfos, pero jugar como jugamos contra Tijuana fue muy importante para lo que sigue en esta temporada”.

�� Posterior a nuestro entrenamiento de hoy, tuvimos día de medios previo al #ClásicoTapatío ������ pic.twitter.com/HXFb6RelKs — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) February 21, 2020

“Todos los juegos son importantes, pero los clásicos son diferentes, se sienten diferentes, tenemos la presión de la gente y de todos, pero también es muy divertido”, compartió la nacida en Idaho.

Antes de llegar al Rebaño en diciembre pasado en calidad de refuerzo estrella, María jugaba para el Chicago Reds Star de Estados Unidos, pero apenas un par de meses le han bastado para sentirse cómoda dentro del equipo de Ramón Villa.

“Estoy feliz de poder aportar al equipo, he aprendido mucho desde que estoy aquí, me he tenido que adaptar mucho al estilo de Chivas, al de mis compañeras. Yo crecí viendo el futbol mexicano desde chiquita y ahora es un orgullo poder participar en esta Liga, es muy importante lo que está ocurriendo con esta Liga, es una buena competencia que está creciendo con un buen ritmo”, finalizó la seleccionada nacional.

De conseguir un triunfo contra Atlas el próximo Lunes, Chivas llegaría a la suma de 15 unidades, cifra que pondría al Rebaño femenil a sólo un punto de distancia de las rojinegras.

AJ