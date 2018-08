Marco Fabián asegura que el Fenerbahce quería cambiar su contrato

El Fenerbahce informó que ya no fichará al centrocampista Marco Fabián de la Mora y dio por terminadas las negociaciones para su transferencia, aludiendo a que el tapatío no pasó las pruebas médicas de rigor, no obstante, el jugador aseguró que esa no fue la razón por la cual no será parte del club turco, sino porque éste quiso cambiar el contrato.

“Se ha puesto fin a la negociación porque las fases del proceso de fichaje que faltaban por nuestra parte han arrojado un proceso negativo”, indicó en un comunicado el club turco, en referencia al examen médico de rigor, el cual aseguró que no pasó por una lesión en la espalda baja.

A través de un comunicado que dio a conocer personal que maneja su imagen, el exjugador de Guadalajara desmintió lo dicho por el Fenerbahce.

“Las negociaciones iniciaron hace una semana con la directiva y el cuerpo técnico, realizó los exámenes médicos sin ningún problema, pero después quisieron cambiar el contrato, mismo que ya se había acordado antes de viajar a Estambul”, indicó.

Agregó que “Marco rechaza categóricamente el comunicado del club, donde se asegura que el fichaje no se concretó por una supuesta lesión en la espalda.

“El jugador no ha sufrido ningún tipo de dolor desde que se sometió a la cirugía, prueba de ello son los partidos que jugó con el Eintracht Frankfurt y con la Selección mexicana en el Mundial”, sentenció.

Fabián de la Mora tiene hasta el viernes para encontrar equipo en el futbol de Europa, ya que ese día se cierra el mercado de fichajes en el Viejo Continente.

Marco Fabián, jugador de la Selección mexicana desde 2012, ha alternado la camiseta del Guadalajara (dos veces) con la del Cruz Azul antes de pasar al Frankfurt.

Chivas como opción

El Mundial de Clubes es un imán que atrae a jugadores y ahora ante su fallida contratación en Turquía, Marco Fabián ve con buenos ojos el regresar a la Liga MX con el Guadalajara.

El mediocampista continúa en búsqueda de equipo, ya que no entra en planes con el Frankfurt alemán, club con el que tiene seis meses de contrato.

La opción para que llegue al Rebaño se podría centrar en un contrato a objetivos, donde vaya limitado el salario a los minutos jugados.

Pocas alternativas; el mercado de la MLS está cerrado y en Europa el que más se alarga es el de Portugal, pero el aviso de no pasar pruebas médicas asusta a muchos en el Viejo Continente, por lo que México sería una opción, asignándole tiempo a su recuperación.