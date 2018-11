“Maravilla” Martínez regresará al cuadrilátero

El púgil argentino Sergio “Maravilla” Martínez, ex campeón del mundo de peso superwelter y medio quien se retiró en 2015, aseguró que su regreso al boxeo es un hecho y que “en pocos días” se definirá el rival, el lugar y la fecha del combate en el que retornará al cuadrilátero.

Tras el frustrado intento de revancha con el púgil mexicano Julio César Chávez Jr., al que venció en 2012 y con el que se manejó una posible pelea a través de las redes sociales que estuvo a punto de firmarse para este 17 de noviembre, el boxeador de Quilmes (Argentina) explicó que lleva entrenándose desde abril de la mano del preparador Tinín Rodríguez, en el barrio madrileño de Vallecas.

“Maravilla” Martínez reconoció que vuelve al boxeo con la intención de “disfrutar cada día”, a diferencia del pasado.

“Desde que perdí con Miguel Cotto y me retiré he tenido cuatro años muy intensos. Si bien fue como si me bajara de un Fórmula Uno, he pasado años estupendos: hice una película, dos obras de teatro que escribí yo, dos monólogos, trabajé en una miniserie de televisión y capítulos sueltos de otra”, dijo el púgil pampero.

Aseguró que el combate de su regreso será atractivo, ya que no quiere enfrentar a cualquier rival, y en los próximos días lo hará oficial.

Larga ausencia

El último combate de Sergio Maravilla Martínez fue el 7 de julio de 2014, cuando perdió ante el puertorriqueño Miguel Cotto, quien le arrebató el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo.