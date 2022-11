Entre los seis ganadores elite de este Maratón Guadalajara 2022 (varonil y femenil) figuraron cinco corredores de origen africano y sólo una participante de nacionalidad mexicana.

Se trató de Isabel Guadalupe Oropeza, corredora oriunda de Tonalá que se quedó con el tercer puesto de la categoría femenil de esta edición número 38 de la justa atlética tapatía.

El tiempo de Oropeza fue de 2:34.48, cifra que le valió para quedar sólo por debajo de las representantes de Uganda y Etiopía, situación que motiva a la fondista tonalteca para buscar una plaza a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

“El objetivo en este ciclo es buscar la marca para ir a Juegos Olímpicos en la prueba de Maratón, y es por eso que este logro de terminar en tercer lugar me da mucha confianza para llegar a algo así. En 2019 también me tocó quedar en tercer lugar, el año pasado fui quinta, pero cada vez mejoro más mi marca y eso me da gusto”.

“La verdad que estar en casa fue un aliciente, la gente me motivó bastante y les correspondí siendo la mejor mexicana”, comentó Guadalupe Oropeza, quien compite desde 2014 y ahora busca asistir a sus primeros Juegos Olímpicos.

Esta edición del Maratón Guadalajara contó con un cambio importante en su ruta, pues a diferencia de los últimos años en donde su salida y meta era en las inmediaciones de La Minerva, ahora el recorrido llegó al oriente de la ciudad y encontró su inicio y final en el centro histórico.

GC