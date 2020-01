Manuel Balda tiene problemas físicos: Leandro Cufré

Fue el primer refuerzo en la era de Grupo Orlegi con los rojinegros del Atlas. Llegó con todas las credenciales como para trascender en el futbol mexicano, sin embargo su luz se ha ido extinguiendo. Manuel Balda no ha podido ser la figura que la Fiel quisiera y por el contrario, Leandro Cufré lo ha utilizado poco o nada durante su estancia en el club atlista, esto porque no se ha podido adaptar a los trabajos físicos, porque ha tenido problemas musculares y de condición físico atlética.

''Manu es un chico que no la está pasando bien muscularmente, tuvo unos problemitas en pretemporada y lamentablemente no puede completar 90 minutos en un juego; le estamos haciendo un programa especial de fortalecimiento para poder tenerlo lo más rápido a disposición, es un jugador con el cual contamos mucho, lamentablemente no lo podemos tener al 100 por ciento por algún motivo, pero es un jugador muy querido en el plantel y lo considero mucho'', dijo el técnico Leandro Cufré.

El mediocampista ecuatoriano no ha visto minutos, ni en Liga ni en Copa en lo que va del 2020 y desde que llegó al Atlas para el Apertura 2019, ha disputado cinco partidos con la playera rojinegra, sumando 319 minutos en cancha, un gol (ante Tijuana) y una tarjeta de amonestación.

