"Manny" Rodríguez, a sacarse la espina

Con la mirada fija en la pelota y sin titubear a la hora de hacer el swing, así es como se para en la caja de bateo el que, sin duda alguna, se ha convertido en el pelotero favorito de la afición de los Charros de Jalisco. A sus 35 años, José Manuel “Manny” Rodríguez, segunda base de la novena albiazul, sólo tiene un objetivo en mente: conquistar el título que los acredite como monarcas de la mejor Liga de beisbol del país para luego representar a México en la Serie del Caribe.

El capitán del equipo jalisciense sabe que darle un título a los Charros ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación, por lo que añora lograr el ansiado gallardete que los lleve a jugar en casa el mayor evento de beisbol en toda Latinoamérica.

“Sabemos las expectativas que existen en el público con el equipo, ahorita simplemente hay que demostrar lo que podemos hacer. Definitivamente me veo jugando la Serie del Caribe, eso es lo principal y lo único que pensamos es en esto, de manera positiva para atraer las cosas buenas. Es un sueño que todos tenemos, ser campeones con Charros y más ahora que la Serie será en casa”.

“Yo a la gente le pido que sigan apoyando y también les agradezco de todo corazón por su cariño y apoyo. Mi familia y yo nos sentimos muy orgullosos por estar en una organización como Charros y representar a esta gran ciudad”.

Una nueva campaña en la Liga Mexicana del Pacífico está en puerta y tras haber vivido su primera semana de pretemporada con la organización jalisciense, el beisbolista oriundo de Guasave, Sinaloa, señaló que está preparado para afrontar un nuevo reto y prueba de esto ha sido el paso del equipo en sus encuentros de preparación, mismo que se mantiene con récord positivo.

“Llego bien, estoy muy motivado, siento que los días que he estado en la pretemporada me he preparado bien, los juegos de pretemporada lo dicen, llevamos un récord positivo y en los que nos faltan tenemos que hacer lo mismo, hacer las cosas bien para llegar bien embalados al primer juego de la temporada”.

Su paso en el verano

Aunque no tuvo la misma suerte que el año anterior, cuando fue campeón con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol, el también elemento de Monclova en el circuito veraniego señaló que su paso por este certamen servirá de motivación para afrontar el nuevo reto que significa jugar en el beisbol invernal.

“El mismo equipo de Puebla se fue a Monclova, no fue nada extraño, aunque algunos elementos como el clima fueron un poco diferentes, pero todo estaba en condición para poder triunfar, aunque al final no se dieron las cosas y nos eliminaron pronto. Eso me sirve para llegar motivado acá y demostrar lo que podemos hacer”.

Cuenta pendiente

Otra de las motivaciones con las que cuenta el “Manny” para esta temporada en el Pacífico será la de poder dejar atrás lo sucedido con la Selección mexicana en el pasado Clásico Mundial de Beisbol, donde fueron eliminados en la primera ronda, misma que fue celebrada en territorio jalisciense.

“Definitivamente sí me quedo con la espinita clavada. Fueron cosas externas, fuera de nuestro control, incluso mala comunicación. El detalle fue que no pasamos, pero lo que sí hay que destacar fue el apoyo de los aficionados, siempre llenaron el estadio y ahora se viene otro gran evento como la Serie del Caribe, donde también queremos estar, ojalá y nos toque a nosotros”.

Aprueba la llegada de Tony Tarasco

Al ser considerado como uno de los peloteros más experimentados de la novena albiazul, “Manny” Rodríguez vio con buenos ojos la llegada de Tony Tarasco al timón del equipo jalisciense, al destacar la manera de trabajar de su nuevo mánager.

“Es una persona positiva, trata de que nosotros nos estemos divirtiendo, eso es lo que destaco de él, que nos hace disfrutar el beisbol.

En temporadas pasadas se decía que lo malo era que no disfrutamos, que no podíamos ejecutar lo que sabemos hacer”.

Al mando. Tony Tarasco toma las riendas de los Charros de Jalisco en busca de revertir el mal paso de temporadas pasadas. EL INFORMADOR/E. Barrera

NUMERALIA

11 temporadas ha jugado “Manny” en la Liga Mexicana del Pacífico

3 campañas vistiendo la franela de los Charros de Jalisco

20 cuadrangulares conectados con la novena albiazul

113 carreras impulsadas con los Charros de Jalisco

1 premio al Jugador Más Valioso de la LMP en la campaña 2014-2015