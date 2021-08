Manny Pacquiao, por un nuevo título en welter

Manny Pacquiao dice que un cambio de oponente no ha afectado su entrenamiento para el combate contra el cubano Yordenis Ugás, que pone en juego la corona mundial de peso welter, después de que el filipino se ausentara dos años del ring.

El ícono del boxeo filipino se enfrenta al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Yordenis Ugás, en el T-Mobile Arena de Las Vegas en una pelea que se armó después de que el rival inicial Errol Spence Jr. sufriera una lesión en el ojo.

La abrupta retirada de Spence, el invicto campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ha privado a Pacquiao, de 42 años, de otra súper pelea al final de su brillante carrera.

También significa que Pacquiao, quien no ha peleado desde que derrotó a Keith Thurman por el título de la AMB en julio de 2019, ha tenido que recalibrar su entrenamiento para tener en cuenta el hecho de que ahora se enfrentará a un oponente derecho en lugar de un zurdo.

Pacquiao (62-7-2, 39 nocauts) restó importancia al impacto del reajuste táctico mientras se prepara para la pelea número 72 de una carrera profesional que comenzó en 1995.

“Sólo me tomó dos días adaptarme a pelear contra Ugás”, dijo Pacquiao. “He peleado con muchos boxeadores diestros antes”.

“Hubiera sido más difícil pasar de prepararme para un diestro a un zurdo. La mayoría de mis oponentes han sido diestros, así que no hay nada de qué preocuparse”.

La pelea reordenada apresuradamente también le da a Pacquiao la oportunidad de ajustar cuentas.

Pacquiao fue despojado polémicamente de su título de la AMB por “inactividad” a principios de este año a pesar de la interrupción global del boxeo causada por la pandemia del coronavirus. En cambio, la AMB le entregó ese cinturón a Ugás, un hecho que irritó a Pacquiao.

“No me gustó que alguien me quitara el cinturón sin desafiarme en el ring”, dijo Pacquiao. “Los dos somos campeones, pero veremos quién tiene el cinturón después del sábado”.

Pacquiao comenzará como un gran favorito para reclamar el título en lo que fácilmente podría convertirse en su última pelea.

“Me siento joven en este momento. Disfruto del campo de entrenamiento y estoy emocionado de sacrificarme y ser disciplinado todos los días para prepararme para una pelea como esta”, subrayó el filipino.

Mismo coraje: Freddie Roach

El entrenador de Pacquiao, Freddie Roach, dice que no ha habido señales de una disminución en la feroz ética de trabajo de su protegido en su base de entrenamiento de Los Ángeles.

Pacquiao todavía ataca su agotadora obra vial matutina en las colinas sobre la metrópolis de California, y en un entrenamiento reciente en el gimnasio Wild Card de Roach, derribó dos veces a un compañero de entrenamiento.

“Hemos tenido un buen campamento de entrenamiento y Manny ha trabajado muy duro para esta pelea”, dijo Roach. “Poner un compañero de entrenamiento en la lona fue una motivación para todos nosotros. Vamos a traer eso a esta pelea. Su ética de trabajo hoy es tan buena como lo fue hace 20 años ... Espero que esta pelea termine en un nocaut como él ha estado buscando”.

Estoy viviendo un lindo sueño: Yordenis Ugás

Mientras tanto, en la esquina opuesta, Yordenis Ugás está planeando una emboscada en silencio a pesar de tener que reajustar también su campo de entrenamiento.

El cubano de 35 años (26-4, 12 KOs) inicialmente debía enfrentarse al argentino Fabián Maidana en la cartelera del sábado, pero acordó intervenir para enfrentar a Pacquiao después de la retirada de Spence.

“Este ha sido un largo camino para mí”, dijo Ugás. "Obviamente, me enteré de que estaba peleando contra Pacquiao en poco tiempo, pero estoy agradecido por la oportunidad y estoy listo para aprovecharla".

Ugás añadió que “no hay excusas de cara a esta pelea. He estado en esta posición antes de una pelea con poca anticipación, aunque obviamente nunca contra un peleador del calibre de Pacquiao”.

“Estoy seguro de que no puede noquearme. Me he preparado para 12 duros asaltos. Si esta es la última pelea de Pacquiao, entonces se enfrentará a un tipo que dio lo mejor de sí”, finalizó el cubano.

