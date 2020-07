Mahomes, confiado con los protocolos

El pasador de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, reconoce que existe “algún riesgo” al retornar a las instalaciones del equipo para los entrenamientos, pero se siente cómodo con los protocolos establecidos por la NFL y el sindicato de jugadores para garantizar un ambiente salubre de cara a la temporada.

Mahomes habló con un grupo de reporteros por la plataforma Zoom ayer. El Jugador Más Valioso del Super Bowl se encontraba en las instalaciones con los novatos y algunos veteranos después de que la Liga y el sindicato acordaron, el pasado viernes, una propuesta para iniciar los entrenamientos la semana próxima.

La junta de representantes de los jugadores aprobó por 29 a tres los cambios propuestos al mecanismo de negociación colectiva que incluye nuevas normas para los campamentos de entrenamiento y las nóminas, el aspecto económico y los protocolos de funcionamiento durante la pandemia. También incluye una cláusula de exclusión que el ofensivo Laurent Duvernay-Tardif ejerció el viernes por la noche.

Mahomes dijo que respetaba la decisión de Duvernay-Tardif de permanecer en Canadá, donde ejerce como médico en la lucha contra el COVID-19, en lugar de jugar esta temporada. Duvernay-Tardif recibirá un estipendio de 150 mil dólares en lugar de su sueldo.

“Estar en primera línea (al combatir el COVID-19) durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre la pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas y nuestro sistema de salud. No puedo permitirme transmitir el virus en nuestras comunidades simplemente para jugar el deporte que me encanta. Si voy a correr riesgos, lo haré cuidando a los pacientes”, sostuvo Duvernay-Tardiff en un escrito en redes sociales.

El guardia izquierdo de los Chiefs tiene un doctorado en medicina. En la temporada baja empezó a trabajar en un hospital en Canadá para tratar de curar a los enfermos de COVID-19 en un nosocomio local.

El liniero, además, se convierte en el primer jugador de la NFL que decide no jugar la temporada 2020 por las preocupaciones por el nuevo brote de coronavirus.

JL