Antonio Brown quiere jugar y exige respuesta a la NFL

Con 32 años recién cumplidos, Antonio Brown se encuentra desesperado por volver a los emparrillados y apela a la NFL para lograrlo.

En su cuenta de Instagram, el receptor le cerró la puerta al retiro y le escribió un mensaje a la Liga, en el que reprochó la tardanza para culminar las pesquisas que lo involucran desde que fuera acusado de abuso sexual.

"NFL, he cumplido con todas sus investigaciones durante los últimos 11 meses. Han tenido acceso a todos mis teléfonos, saben cómo están todas las situaciones que los medios han distorsionado, he estado viendo al terapeuta que me pidieron, he trabajado en todos los aspectos de mi vida el último año y por eso me he convertido en un mejor hombre", inició.

La publicación incluye un video grabado en enero, en el que el comisionado Roger Goodell expresó su intención de apoyar a AB en la búsqueda de "una vida exitosa", sin revelar un plazo para contar con un veredicto que le permita jugar o lo excluya permanentemente.

"El hecho de que se nieguen a proporcionar una fecha límite y la razón por la que no resuelven sus investigaciones es completamente inaceptable. Mi equipo legal sigue preguntando y ustedes no dan respuestas", señaló el siete veces Pro Bowler.

Brown, quien dijo estar "sentado en el limbo", ha sido captado entrenando con Russell Wilson recientemente. Aunque no hay una postura formal de los Seahawks, el exjugador de los Steelers sugirió que más de una organización ha manifestado interés por integrarlo a sus filas.

"Necesito una actualización para poder hablar con estos equipos correctamente. ¡Te están esperando, NFL, vamos a poner esto en movimiento, tenemos historia que hacer!", finalizó.

AJ