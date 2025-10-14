Los Dodgers dieron un severo correctivo de 5-1 a los Cerveceros y estiraron a 2-0 su ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El japonés Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo y a la exhibición del equipo de Los Ángeles se sumaron el dominicano Teoscar Hernández y el estadounidense Max Muncy, que sacaron la pelota del Amaerican Family Field de Milwaukee.

Los Dodgers volverán a casa para jugar los próximos tres partidos de la serie al mejor de siete.

Yamamoto (2-1) permitió apenas tres imparables y una carrera, la primera del juego. Retiró a siete bateadores por la vía del ponche para acreditarse el primer juego completo en una postemporada para los Dodgers desde el que lo hizo el dominicano José Lima en 2004.

La única carrera que permitió Yamamoto, la produjo el venezolano Jackson Chourio, con cuadrangular en el primer turno al bate.

Hernández se encargó de igualar en el segundo episodio con un cuadrangular por el jardín izquierdo que capturó a su compatriota Freddy Peralta.

Los Dodgers sumaron otra anotación en esa segunda entrada, por doble del cubano Andy Pages con el que remolcó al puertorriqueño Kiké Hernández.

El partido se mantuvo con ventaja mínima para los Dodgers hasta la parte alta del sexto, cuando con dos fuera, Muncy castigó a Peralta con un tablazo que dejó el terreno por encima de la pared del bosque central.

Los dirigidos por Dave Roberts volvieron a la carga en la parte alta del séptimo acto, cuando lograron sumar otra vuelta al marcador, por sencillo del japonés Shohei Ohtani para llevar a Kiké Hernández hasta la registradora.

Los Dodgers completaron su quinta anotación en la octava entrada, por indiscutible de Tommy Edman, quien arrastró hasta la timbradora a Will Smith.

El dominicano Peralta (1-2) permitió tres carreras en 5.2 entradas de cuatro ponches y cargó con la derrota.