Con la llegada de octubre también comienza la fase más esperada de la temporada: los Playoffs 2025 de las Grandes Ligas, una instancia en la que se define al nuevo campeón del mejor beisbol del planeta.

En 2024, Los Ángeles Dodgers se proclamaron monarcas al superar en la Serie Mundial a los New York Yankees. Un año después, ambas novenas se mantienen en la élite y buscan nuevamente instalarse en la gran final de la MLB, aunque otros contendientes como los Atlanta Braves, los Houston Astros y los Philadelphia Phillies llegan con plantillas poderosas que prometen dar batalla.

El formato de postemporada contempla la clasificación de 12 equipos: los tres campeones de cada división de la Liga Americana y la Liga Nacional, además de tres comodines en cada circuito -es decir, los conjuntos con mejor récord que no lograron liderar su sector-. Este sistema, adoptado en 2022, amplió las oportunidades para franquicias que antes quedaban eliminadas pese a tener temporadas destacadas.

Los dos mejores registros entre los campeones divisionales de cada liga avanzan de manera directa a la Serie Divisional, mientras que los otros cuatro -incluido el tercer campeón de división- deben disputar la Serie de Comodines. En esa ronda, el sembrado tres se mide al seis y el cuatro al cinco. Dichas series, que suelen dar lugar a sorpresas, se han convertido en un atractivo adicional para los aficionados.

La Serie de Comodines se juega al mejor de tres partidos; la Serie Divisional, al mejor de cinco; mientras que la Serie de Campeonato y la Serie Mundial se disputan bajo el formato al mejor de siete juegos. El margen de error es mínimo, y cualquier descuido puede cambiar el rumbo de una campaña entera.

La Serie Mundial 2025 dará inicio el viernes 24 de octubre y, en caso de extenderse a los siete encuentros, concluirá el sábado 1 de noviembre. Vale subrayar que a esta última instancia acceden únicamente los ganadores de las Series de Campeonato de cada liga, una tradición que conserva el espíritu competitivo y la esencia histórica del “Clásico de Otoño”.

