Luis Hernández critica a Juan Carlos Osorio

El exseleccionado mexicano Luis Hernández criticó al actual entrenador del Tri, Juan Carlos Osorio, y dijo que deben dejarse de lado las rotaciones y definir un cuadro base para trascender en la Copa del Mundo Rusia 2018.

"La selección llegó a una calificación tranquila, tal vez no tan peleada como en otras ocasiones, le tocaron rivales tal vez no tan competitivos. ¿Qué es lo que viene?, simplemente que se consolide una selección buena en cuestión futbolística", dijo.

"Una buena selección en funcionamiento, una selección base, que se dejen los experimentos, cambios, si un portero es titular lo pongan de siempre y en el Mundial esperar que les vaya bien, hay que apoyar a la selección", manifestó en el marco de la presentación de la Carrera de la Liga MX, que se realizará el 15 de octubre en el Parque Fundidora.

El exdelantero señaló que dentro del clasificatorio no existe ni un crédito para el timonel y que está muy lejos de dejar algún legado por su desempeño en el futbol mexicano.

"No le doy ni un crédito a Osorio, a un entrenador que no me refleja nada, es respetuoso, habla bien, parece argentino, pero eso de dejar un legado o transcendencia... está más preocupado por romper un récord que por un buen funcionamiento", expresó.

Sobre lo que vislumbra para México en Rusia 2018, el exjugador dijo que sin duda alguna la actual camada de jugadores resalta por la cantidad de elementos que militan en clubes europeos, pero que ello no es garantía de talento.

"No comparto, es una de las camadas que tiene más jugadores en el extranjero, pero no por eso puede ser talento. Hoy en día he reconocido que tienen jugadores en el extranjero, pero esa categoría se lo tiene que ganar uno en la cancha", expresó.

Sobre la Asociación de Futbolistas que se generó hace unos días, Luis Hernández dejó en claro que no ve unión de los jugadores, "si no se hizo cuando estábamos nosotros como jugadores, cuando estaba gente importante como Campos, Suárez, Luis García, no lo veo en otros jugadores que están sus intereses en otros equipos".