Buscan dignificar a los futbolistas

En un hecho histórico fue presentada ayer la Asociación de Futbolistas Mexicanos (AFM), la cual es reconocida por leyes deportivas y laborales, en busca de representar de la mejor manera los derechos de los jugadores dentro y fuera de la cancha.

Estuvieron presentes Edson Zwaricz, Héctor Moreno, Javier Hernández, Andrés Guardado, Álvaro Ortiz, Christian Giménez, Oribe Peralta, Guillermo Ochoa y José de Jesús Corona.

De entrada, la Liga MX, en el portal de la Federación Mexicana de Futbol, destacó la presentación de la AFM, y tuiteó el histórico acontecimiento.

La Asociación Mexicana de Futbolistas es completamente autónoma con personalidad jurídica, aseguró uno de los fundadores, Álvaro Ortiz, quien explicó que entrará en funciones el 15 o 16 de este mes.

“Nosotros dejamos la Comisión del Jugador, damos un paso a la Asociación, que es autónoma, con la personalidad jurídica que necesitamos, es decir, los cheques van a salir a nuestro nombre. Estamos a 15 días de que nos entreguen las nuevas oficinas, tenemos proyectos de alrededor de 17 millones al año, con 1% de las transferencias locales es de lo que sobrevivimos”, aseveró.

El dirigente explicó que no se formó un sindicato “primero porque somos deportistas, esta es una Asociación de futbolistas con derechos deportivos y laborales.

“Buscamos la manera de obtener un saco a la medida para los futbolistas mexicanos y a esto llegamos, ya han existido en México durante muchos años y no han tenido éxito, te puedo decir que cualquiera de nosotros puede formar un sindicato, una asociación o un gremio, pero si no tienes el apoyo de tus referentes, a los jugadores no les sirve de nada”.

Señaló que además de ayudar al futbolista a defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones, buscarán también profesionalizar a los directivos. “En el pasado se ha manejado con miedo, lo que queremos hacer es ayudar a los futbolistas, profesionalizar, pero también al directivo; creo que hay directivos que les falta eso, hay que trabajar en ellos”.

Explicó que se van a formar “bien jurídicamente. Con el problema de Rafael Márquez se nos complicó un poco el tema, pasó con el sismo también en el tema gubernamental. Lo primero es formar bien jurídicamente para después tomar esa decisión”.

A partir del 15 o 16 de octubre, en la Comisión de Resolución de Controversias ya entramos como Asociación para defender a los jugadores, vamos a reunirnos cuando tengamos esto formado”, anunció Álvaro Ortiz.

Justicia para los jugadores: “Chicharito”

El miedo de los jugadores a luchar por sus derechos deberá desaparecer paulatinamente y así recibir el trato justo que se merece, para eso estará la Asociación Mexicana de Futbolistas, aseguró el tapatío Javier Hernández.

“Hay que ir paso a paso, no tenemos la respuesta en un día, es un proceso, y no estamos acostumbrados a eso. Quizá ya no me toca a mí, pero lo hago para toda la gente, para los que estén o van a estar, o para los que estuvieron; la respuesta ahora no la tenemos, por eso damos la cara para que más gente se una, estamos involucrados, el miedo que se quite paso a paso”.

Consideró que es momento de “encontrar la mayor justicia posible, que no se malinterprete esta palabra. A veces los jugadores sufren mucho y esto es para que se sientan respaldados.

“Muy simple, para eso se hizo esto, es una de las respuestas que vamos a encontrar todos; cómo encontrar soluciones que sabemos no son de dos días. Se ha repetido mucho, pero es una realidad tener mucha fuerza, mucho soporte, mucho apoyo y me incluyo ahí porque todos somos mexicanos al final de cuentas”.

El también tapatío Guillermo Ochoa explicó que él conoce la manera en que se defiende al jugador en otros países. “Me ha tocado vivirlo en otros países y he visto cómo actúan, cómo los cuidan, cómo protegen sus intereses y te da envidia de la buena y con esto que se forma ahora es su gran paso”.

Javier Hernández. Debe desaparecer el miedo a defenderse. SUN

“CHACO” GIMÉNEZ

Credibilidad, sólo con resultados

La credibilidad de la Asociación Mexicana de Futbolistas se verá cuando se hable con los dirigentes del futbol mexicano y se empiecen a dar los resultados, consideró Christian Giménez, uno de los fundadores de este organismo.

“Los jugadores están con esa duda; cuando vamos a los clubes y escuchamos a los jugadores y muchos de ellos no saben lo que estamos haciendo, queremos crear consciencia del valor que se tiene”.

El “Chaco” señaló que su objetivo “es tener diálogo con los federativos, las mismas preguntas que se hacen las haremos nosotros y sacaremos conclusiones".

“Esta es una Asociación que se hace con mucho respeto, conscientes que tenemos un futbol muy bueno y que hacía falta una asociación a su tamaño”, apuntó.

Aceptó que para consolidar esta Asociación es mucho el camino que deben recorrer, para lo cual deben convencer al jugador de su valía, así como de sus obligaciones. “Los directivos saben que si el jugador está bien rendirá más, tenemos muchas cosas qué hacer, pero llevará tiempo y por eso hoy estamos acá dando la cara, pero están involucrados todos”.

A su vez, el delantero Oribe Peralta consideró que decidió aceptar ser presidente de la AMF porque quiere dejar un precedente para los futbolistas del futuro.

“Que mejore para las generaciones venideras y lo que me animó fue que Rafa (Márquez) siempre estuvo ahí hablando de lo que se podía hacer y ves que atrás hay gente que te respalda, tienes cosas por cambiar”.

ORGANIGRAMA

Las cabezas visibles

• Fundadores

Christian Giménez

Carlos Salcido

Álvaro Ortiz

Oribe Peralta

• Presidentes

Oribe Peralta

Carlos Salcido

• Vocales Liga MX

Christian Giménez

Moisés Muñoz

• Ascenso Vocales

Ismael Valadéz

Alfonso Ripa

• Femenil

Mónica Ocampo

• Liga Premier

Alejandro González

• De la Selección Nacional como asociados honorarios

Javier Hernández

Andrés Guardado

Álvaro Ortiz (en la parte operativa).