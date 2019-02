Los de Atlas me pueden empezar a odiar: Pulido

A pesar de que reconoce que ha generado más antipatía con la afición del América, Alan Pulido lanzó una declaración con tintes de amenaza para la “La Fiel” rojinegra, pues aseguró que a partir de este sábado, después del Clásico Tapatío, la gente de Atlas podría comenzar a odiarlo más.

Arropado por aficionados del Guadalajara que asistieron a una firma de autógrafos realizada en una conocida plaza comercial de Avenida Patria, el atacante del Rebaño le mandó un mensaje a su rival del fin de semana.

“Yo creo que los de América me odian más ahorita porque he conseguido goles importantes contra ellos, pero a partir del sábado los de Atlas me pueden empezar a odiar”, comentó el jugador rojiblanco.

“Creo que los (seguidores) de América me odian más, pero a partir del sábado los de Atlas me pueden empezar a odiar".

En este mismo tenor, en las vísperas del Clásico Tapatío, Pulido también recordó la paternidad que han podido imponer sobre Atlas en los últimos años, misma que espera aumentar con un nuevo triunfo.

Entre los recuerdos que el atacante atesora se encuentra aquella serie de Cuartos de Final en donde eliminaron a los Zorros para posteriormente coronarse en el Clausura 2017.

“A final de cuentas los Clásicos los hemos ganado la mayoría y el más reciente fue el de Liguilla donde los eliminamos y salimos campeones, es el que más recuerdo porque con eso ayudó para coronarnos y siempre quedará ahí, me siento muy contento y ojalá ahora podamos repetir la hazaña”, finalizó Pulido.

Posterior a está Liguilla en donde Chivas eliminó al Atlas, un semestre después, el Rebaño volvió a repetir la dosis y superó al los Rojinegros para seguir avanzando en la Copa MX del Apertura 2017.

RR