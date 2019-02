Ya me soñé anotando y ganándole a Chivas: Isijara

Jesús Isijara, extremo de Atlas, ya le anotó a Chivas en el Clásico Tapatío, al menos en sus sueños. Así lo dijo el atacante en el día de medios previo al partido del próximo sábado (21:00) ante los rojiblancos.

"Ya soñé anotándole a Chivas y ganando", confiesa el jugador.“Desde niño veía por televisión estos partidos y siempre he tenido la ilusión de jugarlos, y hoy se me da esa oportunidad con el Atlas”.

Isijara, de 29 años, tiene motivos para ser optimista al pensar en el partido del sábado. El ex santista ha jugado prácticamente el cien por ciento de los minutos posibles en el Clausura 2019 y ha anotado tres tantos, colocándose como el líder goleador de los rojinegros.

Las buenas actuaciones han atraído la atención de otros equipos, pero el extremo se concentra en su presente.

"A veces escuchaba mi nombre, que iba a tales equipos, pero no era nada concreto. Ahora que me dan la oportunidad aquí en Atlas estoy pensando en el equipo y ojalá que me vaya muy bien".

Aunque admite que a cualquier jugador mexicano le gustaría jugar en Chivas, el número 26 de los rojinegros dice sentirse satisfecho en la Madriguera.

"Todo futbolista, mientras le den la oportunidad en cualquier equipo está contento y feliz; estoy contento aquí con Atlas y (quiero) seguir así de feliz".

