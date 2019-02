Al "Charal" Cisneros le gusta más el Chivas-Atlas en el Jalisco

Le gustan los duelos ante el Atlas a Carlos Cisneros, porque corre mucha pasión. El jugador de Chivas los ha vivido desde las fuerzas básicas y cada encuentro tiene nuevas experiencias, anécdotas, hasta la adrenalina cambia, más si se juega en el Estadio Jalisco, porque algo tiene el Coloso de la Calzada Independencia que ahí los Clásicos tapatíos son más especiales.

“Este se vive mucho aquí en el estado, el Clásico nacional en todo el país. Nosotros lo vivimos de igual manera con una rivalidad fuerte. En lo personal me gusta jugar ante Atlas pero en el Jalisco. Los Clásicos se viven intensamente, me gusta mucho el ambiente del Jalisco, no que se viva con mas pasión, sino que el ambiente del Akron es diferente al del Jalisco”.

“Toda mi familia es chivista, es una rivalidad que vivimos desde pequeños".

El duelo ante el Zorro es muy especial, porque “toda mi familia es chivista, entonces creo también que por ahí va. Es una rivalidad que vivimos desde pequeños y cada vez más fuerte”.

El “Charal” manifestó que cuando ellos pierden, tienen una capacidad mental a prueba de todo para dejar de lado ese cotejo cuanto antes, a diferencia del Atlas, que ve este duelo como si ganara una final.

“Pues obviamente que de Chivas, también Atlas tiene su afición que lo respalda y los apoya, pero ninguna como la del Guadalajara”, sentenció el jugador rojiblanco.

“Para nada jugaría en Atlas".

Dentro de los planes a corto y mediano plazo, la mente del “Charal” está en el Guadalajara, no pasa por su cabeza cambiar de equipo y el día que llegue ese momento, para nada está en su mente vestirse de rojinegro.

“Para nada jugaría en Atlas. Hay una rivalidad muy fuerte, yo desde pequeño estoy aquí, le tengo mucho amor a esta playera y no me pondría en ningún momento la del Atlas. No tengo idea de salir y menos a un equipo como ésos”.

RR