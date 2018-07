Los árbitros propician mal juego: "Vikingo" Dávalos

El director técnico de los Leones Negros de la UdeG, Jorge “Vikingo” Dávalos no se fue nada contento tras el debut de sus muchachos en el Apertura 2018 de la Liga de Ascenso MX, y es que más allá de la derrota 2-1 ante Juárez, la cual reconoció sin objeción, sí le tiró con todo a los árbitros de esta categoría, ya que apuntó que el juez que llevó los hilos del partido que perdieron este domingo en el Estadio Jalisco, Jesús Bisguerra, propició que se efectúe un futbol pobre y sin espectáculo.

“Yo manejo mucho el tema del arbitraje, porque hay muchos jugadores que marcan, que fingen faltas, y estos árbitros se comen todas y meten el partido a un ritmo que lo hace ser feo, y es lo que yo reclamaba, de que ellos tienen culpa de que en esta categoría se juegue tan mal futbol, no es excusa, perdimos porque lo merecíamos, porque jugamos muy mal”, comentó el timonel universitario.

Una de esas decisiones que tomó el silbante, fue la expulsión a Romario Hernández, que al parecer del “Vikingo”, fue injusta y le pedirá a su directiva que meta protesta y ver si le pueden retirar el cartón rojo a su jugador.

“Ya viendo la jugada, lo de Romario no es expulsión, lo vamos a protestar, pero para eso hay que pagar, es una serie de vicios que no dejan crecer el futbol, ninguna falta era para amarilla y ellos cometieron muchas faltas en medio campo y no amonestaron, creo que la liga podía mejorar mucho, pero tiene que mejorar mucho el arbitraje”, siguió Dávalos.

En lo deportivo, Jorge Dávalos reconoció que la culpa de la derrota de último minuto ante Bravos de Juárez es sólo de él y no tanto de sus jugadores, ya que él es quien pone la táctica dentro del terreno de juego.

“Mía (la culpa), directamente mía, los jugadores, en el seno del equipo se habla mucho, pero mi culpa porque yo decido quién va a marcar, tal vez no fue clara la comunicación, los jugadores hacen un gran esfuerzo, duele perder así un partido, habíamos equilibrado y al final cae la equivocación”, finalizó diciendo.

“Desde luego que no jugamos bien, en realidad dejamos de hacer muchas cosas que sabemos hacer y que dominamos y que nos hizo protagonistas el torneo pasado”, Jorge Dávalos, técnico de Leones Negros

RR